مصرف بیش از ۱۵ میلیون لیتر بنزین در تعطیلات نوروزی در كردستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شركت ملی پخش فرآورده های نفتی کردستان، فریدون یاسمی از مصرف بیش از ۱۵ میلیون و ۶۷۰ هزار لیتر بنزین در تعطیلات نوروز امسال خبرداد و گفت:با هدف خدمت رسانی بهتر به مردم به ویژه مسافران نوروزی پخش منطقه كردستان از اوایل اسفند ماه سال ۹۴ با اعزام بیش از ۱۳ اكیپ بازرسی به ۶۴ باب جایگاه عرضه و ۵۲ باب جایگاه CNG سطح استان برنامه ریزی های خود را آغازکرد.

وی عنوان کرد: خوشبختانه هیچ گونه مشكلی در راستای توزیع انواع سوخت با توجه به شرایط جوی پیش آمده در سطح استان بوجود نیامد.

وی اظهارداشت : دراین مدت نیز با فعالیت ۵۲ باب جایگاه CNG منطقه بیش از ۴۶۵۰ تن گازطبیعی (CNG) در استان كردستان مصرف شده است.

مدیر شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه كردستان بیان کرد: به علت برودت هوا در این ایام ۱۸ درصدی مصرف نفت سفید در استان نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشت.

یاسمی میزان مصرف نفت‌گاز را هم در این مدت ۵ میلیون و ۳۶۰ هزار لیتر ذکر و بیان کرد: برنامه ریزی لازم به منظور تامین، ذخیره سازی وتوزیع سوخت در استان به خوبی صورت پذیرفت.