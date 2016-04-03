به گزارش خبرگزاری مهر، براساس برنامه ریزی های انجام شده، از روز دوشنبه شانزدهم فروردین ماه سال جاری، برای اولین بار در کشور سالن ویژه بانوان در مسیر تهران - مشهد و بالعکس در قطارهای نور راه اندازی خواهد شد. این اقدام پس از استقبال گسترده از کوپه های ویژه بانوان در قطارها صورت می‌گیرد.

این سالن‌ها از روز دوشنبه این هفته به قطار تهران - مشهد و بالعکس متصل و وارد مسیر خواهد شد. وجود میهمانداران خانم با تحصیلات و مسلط به زبان انگلیسی در سطوح بالا برای خدمت رسانی هرچه بهتر به مسافران و همچنین ممنوعیت ورود آقایان به این سالن از امکانات اینگونه واگن‌ها اعلام شده است.