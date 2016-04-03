به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله سجادی در رابطه با برخی نامهنگاریها که در روزهای پایانی سال توسط برخی از مسئولان فدراسیونها انجام شد و به نظر میرسد پسلرزههای چنین اقداماتی به زودی ورزش کشور را با مشکلات جدید مواجه کند، اظهار داشت: مشکل اصلی اینجاست که افراد باید در چارچوب سازمانی که در آن مشغول به کار هستند، تابع مقررات و قوانین باشند و بر اساس قراردادی که دارند، اقدام کنند. در حالی که در کشور ما مشاهده میشود افراد پایشان را فراتر از اختیاراتشان میگذارند.
وی با تاکید بر این موضوع که خطاب قرار دادن رئیسجمهور و نامهنگاری با وی برای پیگیری هر موضوع و مشکلی توسط افراد مختلف اصلاً صحیح نیست، خاطرنشان کرد: در رابطه با هر موضوعی، مدیریت هر سازمان باید پاسخگو باشد؛ نه اینکه شخص رئیسجمهور را خطاب قرار دهیم و به وی نامه بنویسیم.
سجادی در مورد اینکه آیا انجام چنین اقداماتی توسط برخی مدیران ورزش به دلیل بیاعتمادی آنها به وزارت ورزش نیست؟ خاطرنشان کرد: من فکر نمیکنم چنین باشد، این افراد یا میخواهند خود را بزرگ جلوه دهند یا اینکه منظور خاصی دارند. شاید هم فکر میکنند همه مسائل تیم ملی فوتبال، والیبال، بسکتبال و ... را باید به مقام بالاتر برسانند.
معاون وزیر ورزش در مورد اینکه آیا از نام نبردن رشته کشتی در این مورد تعمدی داشته یا نه؟ گفت: ببینید انجام چنین اقداماتی فراگیر نیست. اینگونه کارها در یکی دو رشته آن هم توسط یکی دو نفر انجام شده است. از نظر من که مسئول ارتباط مستقیم با فدراسیونها دارم، فرقی ندارد چنین اقداماتی در کدام رشته و توسط چه افرادی انجام میشود؛ اینکه ویترین ورزش ما هستند یا نه؟ در کل اینکه فکر کنیم باید مشکل ناهمواری زمین چمن را هم به رئیسجمهور بگوییم، درست نیست.
سجادی با تاکید بر اینکه شاید انجام چنین اقداماتی به منظور فرافکنی باشد؟ تاکید کرد: در عین حال اعتقادی ندارم که انجام این اقدامات به خاطر جریانسازی باشد. تاکید من بر این است افرادی که در سازمان کار میکنند باید با مسئول مستقیم خودشان در ارتباط باشند و درمجموع سلسله مراتب را رعایت کنند.
معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان که با رادیو ورزش صحبت میکرد، همچنین در مورد بازدیدهایی که در ایام نوروز از اردوی تیمهایی مانند تنیس روی میز، والیبال، تکواندو و قایقرانی داشت، توضیح داد و گفت: در جریان این بازدیدها از نزدیک در جریان کار ملیپوشان و سرمربیانشان قرار گرفتم. آنها با جدیت کار میکردند و تلاش دارند تا برای حضور در المپیک یا کسب سهمیه این بازیها هر چه بیشتر و بهتر آماده شوند.
سجادی با تاکید بر اینکه اردونشینان تیمهای ملی مختلف با تلاشی مثالزدنی، تمریناتشان را پیگیری میکنند، در مورد دلیل حضور خود در اردوها و اینکه این موضوع میتواند هر بار نوید شارژ مالی برای اردونشینان داشته باشد یا اینکه صرفاً موضوع انگیزههای روحی و نظارت وزارت ورزش دلیل انجام آن است، توضیح داد و یادآور شد: در مورد پاداش که باید یادآور شوم در روزهای پایانی سال گذشته طی مراسمی با حضور رئیسجمهور، پاداش مدالآوران سال ۹۳ پرداخت شد. دلیل این حضور بیشتر بحث نظارت است و اینکه از نزدیک در جریان وضعیت ملیپوشان قرار بگیرم و با مربیان آنها صحبت کنم. اگر مسئلهای است، از آن مطلع شوم و از طریق وزارت ورزش پیگیری کنم.
وی تصریح کرد: البته خود اعضای تیم ملی هم بر حضور ما در اردوها تاکید دارند چون به گفته خودشان، این حضور باعث تقویت انگیزههایشان میشود. اما در مجموع من انجام این کار را وظیفه خود میدانم؛ ضمن اینکه امسال به خاطر در پیش بودن بازیهای المپیک، قطعاً بازدیدهایم را از اردوها بیشتر خواهم کرد.
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