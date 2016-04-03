تصادف زنجیره ای در اتوبان زنجان به قزوین ۵ مصدوم بر جای گذاشت

سرهنگ علی اصغر شیر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شامگاه شنبه ساعت ۱۹ برخورد اتوبوس با چند خودرو در اتوبان زنجان به قزوین باعث مصدوم شدن ۵ نفر از هموطنان شد.
وی علت اصلی وقوع این تصادف را عدم توجه به جلو از جانب راننده اتوبوس عنوان کرد و ادامه داد: این تصادف خوشبختانه تلفات جانی نداشته است.
رئیس پلیس راه استان زنجان تاکید کرد: از ۲۵ اسفند ماه سال گذشته تا ۱۵ فروردین ماه سالجاری علت بیش از ۳۰ درصد تصادفات در جاده های استان زنجان عدم توجه به جلو بوده است.
شیر محمدی افزود: متاسفانه برخی رانندگان در حین رانندگی با تلفن همراه یا افراد دیگر صحبت می کنند و این امر خود زمینه تصادفات را تشدید می کند.
وی با یادآوری دو برابر شدن میزان جرایم رانندگی از اواخر اسفند ماه سال گذشته، گفت: این امر باعث شد تصادفات در ایام نوروزی به صورت محسوسی کاهش یابد.
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