رئیس پلیس راه استان زنجان: تصادف زنجیره ای در اتوبان زنجان به قزوین ۵ مصدوم بر جای گذاشت

زنجان - رئیس پلیس راه استان زنجان با اشاره به تصادف زنجیره ای در اتوبان زنجان به قزوین، گفت: این حادثه پنج مصدوم بر جای گذاشته است.