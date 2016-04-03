تردد بیش از ۲۷ میلیون خودور در محورهای مواصلاتی البرز ثبت شد

قاسم باقری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام آمار تردد خودرو در محورهای مواصلاتی استان، اظهار کرد: روز گذشته (شنبه) در آزادراه کرج – تهران و برعکس ۲۴۳ هزار و ۸۷۱ تردد خودرو ثبت شده است که نسبت به روز مشابه در سال گذشته کاهش ۱۱.۱ درصدی را نشان می دهد.

باقری در ادامه آمار تردد روز گذشته در آزادراه کرج - قزوین و برعکس را ۱۲۴ هزار و ۸۶۶ اعلام کرد که نسبت به روز مشابه در سال گذشته کاهش ۱.۳ درصدی را نشان می دهد.

کاهش تردد در محور کرج - چالوس نسبت به سال گذشته

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های مسافربری استان البرز آمار تردد در محور کرج - چالوس و برعکس را ۲۱۷ هزار و ۴۲ اعلام کرد که نسبت به روز مشابه در سال گذشته کاهش ۳۹.۳ درصدی را نشان می دهد.

وی آمار مجموع تردد روز گذشته (شنبه) در محورهای مواصلاتی استان را یک میلیون و ۳۶۶ هزار و ۱۵۱ اعلام کرد و گفت: از ابتدای طرح نوروزی تا کنون ۲۷ میلیون و ۱۶۸ هزار و ۳۴۵ تردد از محورهای مواصلاتی استان ثبت شده است که نسبت به سال گذشته افزایش ۰.۹ درصدی را نشان می دهد.