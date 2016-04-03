تحقق اقتصاد مقاومتی مستلزم کار جهادی است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی و امور اطلاع رسانی ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان جنوبی، حجت الاسلام علی رضایی بیرجندی در دیدار با دبیر و اعضای شورای معاونین ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان ضمن تبریک سال نو و همچنین میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار داشت: امسال خداوند توفیق عنایت کرده است که ابتدا و انتهای سال مزین به حضرت فاطمه زهرا(س) باشد که امیدواریم رهرو اولیاء الهی و اهل بیت(ع) باشیم.

وی در ادامه به شعار امسال مقام معظم رهبری با عنوان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» اشاره کرد و گفت: باید در عرصه عمل به اندازه وسعمان تلاش کنیم تا در جامعه زمینه برای اسلام و معنویت بیش از هر زمان دیگری فراهم شود.

رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان جنوبی به تأکیدات اخیر مراجع در زمینه بحث رباء و بانکداری کشور اشاره کرد و اذعان داشت: جای سئوال است که چرا در بحث رباء و نوع بانکداری کنونی حساسیتی در آن نیست؟

وی تأکید کرد: امیدواریم در سال جدید همه در زمینه اقتصاد مقاومتی همت و تلاش، البته برای تحقق این امر نیازمند یک کار جهادی هستیم.

حجت الاسلام رضایی با بیان اینکه دشمن سعی دارد با تهاجم فرهنگی حریم‌ها را بردارد، بیان کرد: گاهی ما توجه نداریم که اگر نتوانیم محتوای لازم که نسل جوان و جدید کشور به آن نیاز دارد ارائه نکنیم، ضربه خواهیم خورد.

وی بیان کرد: حوزه های علمیه و همچنین ستاد امر به معروف و نهی از منکر در زمینه نقش بسیار مهم و حساسی دارند.

امام جمعه بیرجند به آیه "وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّ" سوره مبارکه الأنفال اشاره کرد و اظهارداشت: کشور ایران باید در اوج قدرت موشکی باشد.

وی در ادامه به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در زمینه فعالیت‌های موشکی ایران اشاره کرد و گفت: باید کشور ما در همه ابعاد مختلف در اوج قدرت و توانمندی باشد.

حجت الاسلام رضایی در پایان به تقدیر از تلاش‌های سردار نظری دبیر سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان جنوبی تأکید کرد: ستاد امر به معروف و نهی از منکر با ارزیابی برنامه‌های گذشته، مسیر آینده فعالیت‌ها و اقدامات ستاد را مشخص نماید.

در این دیدار حجت الاسلام لطفیان معاون امور تشکل‌های مردمی ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان جنوبی در سخنانی کوتاه ضمن تبریک سال نو و میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار داشت: در مباحث مربوط به فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر مردم سهم خورد را همواره انجام داده‌اند و در برنامه‌ها همراهی دارند.

وی تأکید کرد: در حال حاضر انتظار داریم مدیران استان به عنوان اشخاص حقوقی در بحث امر به معروف و نهی از منکر ورود جدی داشته باشند.