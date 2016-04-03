هند از وتو شدن در خواست خود توسط چین اظهار نارضایتی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اکسپرس نیوز»، هند پس از وتو شدن درخواست خود توسط چین مبنی بر قرار گرفتن نام «مولانا مسعود اظهر» سرکرده گروه تروریستی «جیش محمد» در لیست سیاه سازمان ملل اظهار نارضایتی کرد.

در این راستا «وکاس سورآپ» سخنگوی وزارت خارجه هند در کنفرانس امنیت هسته ای در گفتگو با رسانه ها گفته بود: جای بسی حیرت است که گروه تروریستی «جیش محمد» در سال ۲۰۰۱ میلادی بدلیل انجام عملیات تروریستی و ارتباط با شبکه القاعده در لیست گروههای تروریستی سازمان ملل قرار گرفت اما «مولانا مسعود اظهر» سرکرده این گروه تا حال به لیست سیاه سازمان ملل اضافه نشده است.

وی در ادامه افزود: جای تاسف است که کمیته شورای امنیت سازمان ملل با ایراد تکنیکی به درخواست دهلی نو آنرا رد کرد و نام «مولانا مسعود اظهر» را به لیست سیاه سازمان ملل اضافه نکرد در حالیکه که مستنداتی در دست است که وی در حمله تروریستی به پایگاه هوایی «پتان کوت» دست داشته است. تحریم نکردن مسعود اظهر از سوی سازمان ملل نتایج مخربی برای هند بدنبال خواهد داشت و تصمیم کمیته شورای امنیت سازمان ملل برخلاف سیاست مبارزه با تروریسم است.

دیروز چین برای دومین بار در کمیته شورای امنیت سازمان ملل درخواست هند را در اضافه کردن نام «مولانا مسعود اظهر» به لیست سیاه سازمان ملل وتو کرد.

لازم به ذکر است در ماه ژانویه ۲۰۱۶ میلادی تروریستها به پایگاه هوایی «پتان کوت» در ایالت پنجاب هند حمله بردند و ۷ تن از نیروهای امنیتی هند را کشتند. دولت هند نیز مدعی شده بود گروه تروریستی «جیش محمد» با تروریستها ارتباط داشته است. اسلام آباد نیز در اقدامی «مولانا مسعود اظهر» سرکرده این گروه تروریستی و ۱۲ تن دیگر از اعضای این گروه را دستگیر کرده از آنها تفتیش و بازرسی به عمل آورد بود.