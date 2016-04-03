نرخ بانکی ارزها ثابت اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی نرخ بانکی ۳۹ دلار را ۳۰ هزار و ۲۶۵ ریال رسید، قیمت پوند انگلیس را ۴۳,۰۷۰ ریال و یورو را ۳۴,۴۸۶ ریال تعیین کرد.

هر فرانک سوئیس ۳۱,۵۸۹ ریال، کرون سوئد ۳,۷۲۱ ریال، کرون نروژ ۳,۶۳۴ ریال، کرون دانمارک ۴,۶۲۸ ریال، روپیه هند ۴۵۷ ریال، درهم امارات متحده عربی ۸,۲۴۰ ریال، دینار کویت ۱۰۰,۲۶۵ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۸,۹۰۰ ریال، یکصد ین ژاپن ۲۷,۱۰۶ ریال، دلار هنگ کنگ ۳,۹۰۳ ریال، ریال عمان ۷۸,۵۸۰ ریال، دلار کانادا ۲۳,۲۶۴ریال، راند آفریقای جنوبی ۲,۰۵۹ ریال، لیر ترکیه ۱۰,۷۲۷ ریال، روبل روسیه ۴۴۹ ریال و ریال قطر ۸,۳۱۴ ریال قیمت خورد.

همچنین نرخ یکصد دینارعراق ۲,۷۳۶ ریال، لیر سوریه ۱۶۱ ریال، دلار استرالیا ۲۳,۲۴۸ ریال، ریال سعودی ۸,۰۷۱ ریال، دینار بحرین ۸۰,۲۹۰ ریال، دلار سنگاپور ۲۲,۴۰۹ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲,۰۷۰ ریال، یکصد روپیه نپال ۲۸,۵۶۴ ریال، یکصد درام ارمنستان ۶,۲۸۹ ریال، دینار لیبی ۲۲,۵۸۶ریال، یوان چین ۴,۶۶۹ ریال، یکصد بات تایلند ۸۶,۰۵۳ ریال، رینگیت مالزی ۷,۷۷۸ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۲۶,۳۷۵ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۸,۸۳۸ ریال، افغانی افغانستان ۴۴۱ ریال، منات آذربایجان ۱۹,۹۳۳ریال، یک هزار روبل بلاروس ۱,۵۱۰ ریال، سامانی تاجیکستان ۳,۸۴۶ ریال و بولیوار جدید ونزوئلا ۴,۷۶۷ ریال است.