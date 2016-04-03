ذخایر ژنتیکی و زیستی منشا ثروت و توسعه اقتصاد هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابولحسن شاهزاده فاضلی با صدور پیامی به مناسبت روز ملی « ذخایر زیستی و ژنتیکی » در پانزدهم فروردین عنوان کرد: بهرهگیری از طبیعت را خداوند برای همه موجودات بهگونهای میسر ساخته که تغذیه و سلامت خود را بدون هیچ نگرانی در آن بیابند. طبیعتی که متشکل از انواع موجودات پیدا و ناپیدا با چشم غیرمسلح است. همان موجوداتی که ذخایر ژنتیکی و زیستی نامیده میشوند.
وی ادامه داد: با توسعه علم و پیشرفتهای گستردهای که هر لحظه با آن روبرو هستیم بر اهمیت بیش از پیش این ذخایر همچنان افزوده میشود، ذخایری که گنجهای بیپایان هستند و در صورت استفاده و بهرهبرداری صحیح هیچگاه تمام نمیشوند. از میلیونها نمونه زیستی که در اقلیمهای متفاوت اعم از گیاهی، جانوری و میکروارگانیسمها زندگی میکنند، هرکدام میتوانند نقش بزرگ و تأثیرگذاری در عرصه غذا و سلامت برای سایر موجودات خصوصا انسانها ایفا نمایند.
رئیس مرکز ذخایر زیستی و ژنتیکی گفت: بدیهی است که حفظ و حراست از این سرمایههای ملی بشری امری مهم بر عهده نسل حاضر و نسلهای بعدی است.
وی گفت: نامگذاری این روز ( 15 فروردین ) میتواند گامی مهم برای یادآوری و احترام به این نعمات الهی در جهت حفظ و نگهداری آنها باشد. نعماتی که امروز، فردا و فرداهای دیگر برای بشریت ارمغانی از فرهنگ نسل قدیم در امانتداری طبیعت است. نعماتی که بادانش بشری منشا ثروت و توسعه اقتصاد است.
وی افزود: به امید آنکه با نگاهی عمیق به این ذخایر ارزشمند در جهت امنیت غذایی، امنیت سلامت و امنیت اقتصادی بتوانیم اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان را رونقبخشیم.
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