اقتصاد مقاومتی با مدیریت منابع محقق می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عسگری صبح یکشنبه در اولین جلسه شورای اداری شهرستان و مزین بنام شهید علی اکبر تاروردیلو، ضمن تبریک سال جدید با اشاره به نامگذاری هوشمندانه سال ۹۵ با عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل از سوی مقام معظم رهبری اظهار کرد: در نظام مقدس جمهوری اسلامی خدمت گزاری یک نعمت است که می بایست صادقانه و بی منت باشد.

وی افزود: امیدوارم مولفه های مد نظر در تحقق شعار سال جاری از جمله تقویت تولید داخلی، رفع معضل بیکاری، جلوگیری از مصرف گرایی با مدیریت مطلوب منابع و فرهنگسازی در این زمینه محقق شود تا ایران اسلامی در مسیر عزت و توسعه با شتاب بیشتری گام بر دارد.

سرپرست فرمانداری شهرستان البرز افزود: استفاده درست از منابع با نگاه درون زا و ظرفیت سازی جدید در تمامی عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در راستای مدیریت منابع بوده و موجبات پویایی کشور را فراهم می سازد.

عسگری تصریح کرد: دولت تدبیر و امید در سال ۹۴ با مدیریت عقلانی خود توانست خواسته هسته ای و بحق ملت شریف ایران را بگونه ای عزتمندانه از جامعه بین المللی مطالبه و به نتیجه رساند و در ادامه نیز با برگزاری انتخابات قانونمند، پرشور و نشاط عزم و اقتدار ایرانی را به تصویر کشد.

وی ادامه داد: امید است نتایج تمامی تلاشها و دستاوردهای دولت، همراهی و صبوری مردم ایران اسلامی در سال گذشته به شکلی ملموس دیده و قدرت همدلی ایرانیان در تمامی عرصه ها بیش از پیش به رخ جهانیان کشیده شود.

عسگری با اشاره به سرمایه های موجود در کشور، استان و علی الخصوص شهرستان البرز اذعان داشت: در مسیر توسعه می بایست نگرش غالب جامعه نسبت به اشتغال و کارآفرینی تغییر کند تا بتوانیم به نقطه مطلوب دست یابیم.

وی تصریح کرد: سرمایه های عظیمی از لحاظ زیرساختهای صنعتی و کشاورزی، منابع و مواد خام در سطح شهرستان وجود دارد که با بهره گیری از آنها می توان زمینه لازم جهت افزایش تولید، ایجاد فرصتهای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال برداشت.

وی در ادامه با اشاره به وظایف دستگاه های اجرایی در ارائه خدمات به مردم گفت: شفاف سازی و بازنگری نحوه ارایه خدمات بر سرعت ارائه خدمت افزوده و از اتلاف وقت ارباب رجوع جلوگیری می کند.

عسگری در ادامه با اشاره به اینکه در سال گذشته ۱۲۷۰ پرونده کارگری در شهرستان با اهتمام ویژه دستگاه قضایی مختومه شده است، گفت: امیدوارم با تدبیر مسئولین شهرستان در شناسایی فرصتهای اشتغال در حوزه مسئولیت خود مشکلات کارگری و ایجاد فرصتهای اشتغال جدید در شهرستان البرز به حد اقل ممکن برسد.

وی در پایان ضمن تشکر از اعضا ستاد خدمات سفر شهرستان بخاطر ارائه خدمات به مسافران نوروزی، اذعان داشت: امیدوارم با بهره گیری از تمامی امکانات در چارچوب استاندارهای موجود بتوانیم به حداکثر بهره وری دست یابیم.