حسن عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: استان قم در حال حاضر حتی یک سالن ورزشی استاندارد، آبرومند و مطابق با استاندارهای بین المللی برای میزبانی از رویدادهای بزرگ یا پرتماشاگر ندارد.



وی افزود: سالن شهید حیدریان قم با گنجایش تقریبی ۲ هزار نفر در حال حاضر میزبان مهم‌ترین رویدادهای ورزشی استان است اما این سالن پاسخگوی نیاز ورزش استان نیست و به دلیل محدودیت امکانات در این سالن برای میزبانی از برخی مسابقات با مشکل مواجه هستیم.



مدیرکل ورزش و جوانان استان قم گفت: به همین منظور طرح سالن ۴۵۰۰ امام رضا(ع) واقع در منطقه پردیسان قم را با قوت دنبال می‌کنیم و امیدواریم بتوانیم تا پایان امسال اقدامات موثری برای تکمیل این پروژه برداریم.



عابدی بیان داشت: پروژه سالن ۴۵۰۰ نفره امام رضا(ع) به دلیل کمبود منابع مالی به صورت نیمه تمام باقی مانده اما وزارت ورزش و جوانان قصد دارد امسال با تخصیص بودجه مناسب و با حمایت مسئولان استانی، این طرح عمرانی بزرگ را به سرمنزل مقصود برساند.



وی عنوان کرد: بودجه این طرح مربوط به اداره کل ورزش و جوانان قم نیست و مجری احداث این سالن بزرگ، شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی کشور است که به وزارت ورزش و جوانان وابستگی دارد و در زمینه تکمیل این سالن کارها به دست وزارت ورزش است.



مدیرکل ورزش و جوانان استان قم تصریح کرد: در سفر اخیر سید مناف هاشمی معاون پشتیبانی وزارت ورزش به قم و گفتگوی وی با استاندار قم مقرر شد ساز و کاری برای تأمین بودجه لازم برای تکمیل سالن ۴۵۰۰ نفری تخصیص داده شود.