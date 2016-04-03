یوسف شیخ الملوکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خوشبختانه در نوروز ۹۵ شاهد بارش های بسیار خوب باران در سطح استان ایلام بودیم به طوری که در شهرستان ایوان ۱۰۳ میلیمتر بارش باران ثبت شده است.
وی بیان داشت: بعد از این شهرستان، ارکواز ملکشاهی با ۸۶ میلیمتر بارش دومین شهرستان استان از لحاظ میزان بارش بوده است.
مدیر کل هواشناسی استان ایلام با اشاره به اینکه در شهرستان بدره نیز ۶۵ میلیمتر بارش باران ثبت شده است، گفت: شهرستان جنوبی دهلران با ۱۷ میلیمتر بارندگی شاهد کمترین بارش بهاری طی این ایام بوده است.
شیخ الملوکی عنوان کرد: طی سال گذشته و سال جاری استان ایلام دارای رکوردار بیشترین بارش های باران در کشور بوده است.
وی افزود: هوای سرد طی روزهای آینده از ایلام خارج می شود و هوای استان گرم تر می شود.
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