به گزارش خبرگزاری مهر، از میان آثار ارسال شده به دبیرخانه جشنواره فیلم «سما» هیات انتخاب در بخش مستند، ۵۱ اثر در بخش ملی و ۱۱ فیلم مستند را در بخش «نسل نو» برای حضور در بخش رقابتی این جشنواره سینمایی معرفی کردند.

فیلم های «دوباره نگریستن» ساخته سید ستار چمنی گل، «پشت صحنه» به کارگردانی تورج کلانتری، «بی بی طلا» ساخته فردوس خسروی نژاد، «ناخدا سلیمان» به کارگردانی سعادتعلی سعیدپور، «آوای دستان» ساخته یزدان کیانی، «از پیله تا پرواز» به کارگردانی محمد علی یزدان دوست، «گام های یک دست» ساخته کیومرث حمدی طارمی، «دیدار» ساخته قاسم شیشه گری، «فرمانده جواد» به کارگردانی روحالله رفیعی، «سفید نمایی» ساخته مصطفی خسروی، «بازگرد» به کارگردانی ماریا ماوتی، «تک فرزندی» ساخته محمد حسن فلاح، «من میترا نیستم» به کارگردانی محسن امانی، «قارلی داملار» ساخته هایده مرادی، «دایکندی شهری دور از وطن» ساخته حمید علیزاده و «۷۴» » به کارگردانی سید ستار چمنی گلی از جمله آثار مستند در بخش ملی جشنواره فیلم «سما» هستند.

همچنین آثاری چون «اوسیا» ساخته علیرضادهقان، «توتن سوار» به کارگردانی محسن شیرازی، «سلطان محمد نقاش» ساخته سید وحید حسینی نامی، «پیش نیاز» به کارگردانی مظفر حسینخانی هزاوه، «ذره بین» ساخته مهرداد خانی، «بازار، از طهران تا تهران» به کارگردانی رضا خانلری، «علی نامه» ساخته سید مرتضی جذاب، «مادرم» به کارگردانی بهزاد رسول زاده، «کهنمویی» ساخته نصیر درویشوند، «می لا دو» به کارگردانی فاطمه طوسی، «نازیسم» ساخته امیر حسین خلیلی، «کیت کت بخور استراحت کن» ساخته محمدرضا امام قلی، «نیلوفرانه» به کارگردانی سعید زارع سهیلی، «من و تیک» ساخته داریوش نیکبخت، « ماهی شور، خرمای شیرین» به کارگردانی محمدرضا خوش فرمان، «سلام بر علی پسر موسی» ساخته امین قدمی، «نسل سوم» به کارگردانی محمد ابراهیم رخشانی، «لاوی» ساخته مرتضی باکیده، «دستم پاست» به کارگردانی رضا درستکار، «فانوس روی آب» ساخته داود جلیلی از دیگر فیلم های انتخاب شده توسط هیات انتخاب در بخش ملی دومین جشنواره فیلم «سما» هستند.

آخرین بخش از مستندهای حاضر در بخش ملی جشنواره فیلم کوتاه «سما» شامل آثاری چون «همسایگان آسمان» به کارگردانی پرویز رستمی، «عصارخانه ها» ساخته سیدحسن حسینی، «از خون» به کارگردانی مجتبی رضوانی، «قربانی» به کارگردانی مشترک رضا فرهمند و کیومرث محمد چناری « سه سال و سه روز» به کارگردانی مشترک احمد کشاورز و مهدی مطهر، «تئوری زباله» ساخته امیرحسین اصانلو، «پیک نیک» به کارگردانی زینب علیزاده شعاعی، «زن سکوی معراج» ساخته زینب موحدنیا، «معراجی» به کارگردانی حسنا فولادپور، «inside out Iranian cinema» ساخته مریم جوما، «مادر» به کارگردانی مشترک فریدا جلالی و محبوبه نوروزی، «دو آرفیسم ۶۰» ساخته سید محمد مهدی آیت الهی، «چند شاخه گل مریم» به کارگردانی محمد قاسم پور، «صبحانه ای با طعم مرگ» به کارگردانی محمد علی شعبانی و «نام مادر احسان» ساخته شکوفه بهاری می شود.

همچنین در بخش «نسل نو» فیلم های منتخب بخش مستند دومین جشنواره فیلم کوتاه «سما»، آثاری چون «من کلی هستم» به کارگردانی پیمان شهاب، «سال خدمت ۳۸» ساخته حمید ابوالحسنی، «سفید مثل گچ» به کارگردانی سعید شاه محمدی، «تکاتف» ساخته امیر حیدری، «چاق، کچل، سیبیلو» به کارگردانی محسن نجفی مهری، «میزان» ساخته آرزو گلفام، «شهید علی منیعات» ساخته ساسان فلاح فر، «درد من» به کارگردانی امیر حسین رکنی، «شانه» ساخته مریم عرب شاهی، «دایی» و« سنتوری» به کارگردانی کمیل ارجمندی به نمایش در خواهند آمد.

سلیم غفوری، سهیل کریمی و دانش اقباشاوی از جمله اعضای هیات انتخاب بخش مستند دومین جشنواره فیلم کوتاه «سما» هستند.

دومین جشنواره فیلم کوتاه «سما» به دبیری مجتبی امینی با موضوع سبک زندگی اسلامی و ایرانی از تاریخ ۲۲ تا ۲۷ فروردین ماه در سینما فلسطین برگزار می شود.