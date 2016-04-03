اولویت دامپزشکی قزوین مبارزه با بیماریهای مشترک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دامپزشکی استان قزوین عیسی غیاث یزدی در این باره اظهارداشت: سل وبروسلوز(تب مالت) ومشمشه از جمله بیماری های مهم و قابل انتقال بین انسان و دام است.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان قزوین گفت:براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی ازميان ۱۷۰۹ عامل بيماری زا، ۸۳۲ عامل حدود ۴۹ درصد آن از حيوانات به انسان منتقل می شود و از ميان ۱۵۶ بيماری نوپديد شناخته شده در انسان، تعداد ۱۱۴ مورد آن از بيماريهای مشترك انسان و حيوان محسوب می شود.

وی بیان کرد: سل، مشمشه و بروسلوز(تب مالت) از جمله سه بیماری مهم مشترک بین انسان و دام تلقی می شود.

غیاث یزدی افزود: در سال گذشته کارشناسان واحد مبارزه با بیماریهای مشترک شهرستان قزوین نسبت به خون گیری از ۱۱ هزار و۵۴ راس دام با هدف پایش بیماری بروسلوز(تب مالت)، تست سل بر روی۲۲ هزار و۷۷۳ راس گاو و گاومیش و ۳۹۵ مورد تست مشمشه در اسب داریهای سطح شهرستان اقدام کردند.

وی تصریح کرد: همچنین ۴ هزار و ۵۳۹ راس گوساله علیه بیماری بروسلوز واکسینه شده اند.