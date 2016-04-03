اسکان ۴۳۱ هزار نفر در کردستان/افزایش ۱۳درصدی توقیف وسایل نقلیه

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد اجرایی خدمات سفردر استان کردستان جلسات مختلفی را از چندماه قبل از آغاز تعطیلات نوروز به منظور تامین رفاه حال بیشتر مسافران و گردشگران نوروزی در استان تشکیل داد.

به رغم تمامی تلاش ها و کوشش های انجام شده تعداد مسافران نوروزی امسال استان نسبت به سال گذشته کاهش داشت و علت این مسئله هم بیشتر به شرایط نامساعد جوی و مشکلات زیرساختی برمی گردد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: از ابتدای تعطیلات نوروز تا پایان آن ۴۳۱ هزار و ۸۲۲ نفر گردشگر در سطح استان اسکان داده شدند.

سید محسن علوی بیان کرد:آمار مسافران و گردشگران نسبت به سال گذشته در استان کاهش داشت که علت این مهم نیز مشکلات زیرساختی، برودت هوا، نامساعد بودن وضعیت جوی و کمبود امکانات اقتصادی بوده است.

وی اظهارداشت: یکی از موارد مهمی که در جذب گردشگر بسیار حائز اهمیت است توسعه زیرساخت های گردشگری در استان است که متاسفانه زیرساخت های گردشگری به ویژه در حوزه راه‌های استان مناسب نیست.

فرمانده پلیس راه کردستان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: در طرح نوروزی پلیس امسال شاهد افزایش ۱۳ درصدی توقیف وسایل نقلیه نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته بودیم.

عیسی گوهری عنوان کرد: علت توقیف بیشتر وسایل نقلیه مربوط به تخلف های مخاطره آمیز سرعت و سبقت غیرمجاز بوده است.

وی در ارتباط با تعداد حوادث منجر به جرح و فوت در محورهای مواصلاتی استان، از دادن آمار خوداری کرد و اظهارداشت: در مجموع نسبت به سال گذشته کاهش قابل توجهی در میزان تصادفات منجر به جرح و فوت در استان داشته ایم.

فرمانده پلیس راه کردستان بیان کرد: روزگذشته ساعت ۸ و ۵۰ دقیقه در محور تکاب-بیجار یک دستگاه خودرو پژو پارس به دلیل عدم توانایی راننده در کنترل خودرو واژگون شد.

گوهری ادامه داد: در حادثه مذکور یکی از سرنشنیان خودرو جان خود را ازدست داد و دو نفر هم مجروح شدند.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان هم از پذیرش بیش از ۱۰۸ هزار نفر روز میهمان نوروزی در تعطیلات نوروز امسال در مراکز پذیرش و اسکان میهمانان نوروزی استان خبر داد و گفت: از آغاز فعالیت ستادهای اسکان تا روز ۱۳ فروردین ۴۳ هزار و ۴۶۹ نفر میهمان در قالب ۱۰ هزار و ۴۲۷ خانوار در مراکز اقامتی آموزش و پرورش کردستان پذیرش و اسکان داده شدند.

رشید قربانی با بیان اینکه این تعداد شامل ۱۰۸ هزار و ۶۷۳ نفر روز مهمان بودند، بیان کرد: در نوروز ۹۵ تعداد ۱۷ مرکز پذیرش در سطح شهرستان ها و مناطق استان برای ارائه خدمات و تسهیلات سفر به میهمانان فرهنگی پیش بینی شده بود.

وی اظهارداشت: از این تعداد پنج مرکز در سنندج و ۱۲ مرکز نیز در سطح شهرستان ها و مناطق تابعه استان مستقر شده بود.

وی عنوان کرد: در نوروز ۹۵ تعداد ۲۳۸ مدرسه با دو هزار و ۲۷۴ کلاس و اتاق برای اسکان میهمانان فرهنگی مهیا شده بود و بیش از ۶۰۰ نفر به عنوان عوامل اجرایی در مراکز پذیرش و اسکان به میهمانان و مسافران نوروزی خدمات ارائه دادند.