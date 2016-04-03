به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم رئیس فدراسیون و با توجه به نتایج حاصله از انتخابات کمیته داوران کشتی کشور و کسب آرای لازم، اردوان صاحب، جواد کریمی، ابراهیم کریمی، غلامرضا طاهرخانی و نیما صادقی به عنوان اعضای کمیته داوران فدراسیون کشتی منصوب شدند.

پیش از این نیز محمدابراهیم امامی به عنوان رئیس این کمیته منصوب شده بود.

همچنین امیر توکلیان، علی اشکانی، علی شکری پور ، علی بابایی جعفری و علی سوری نیز به عنوان اعضای کمیته مربیان فدراسیون کشتی منصوب شدند. این در حالیست که پیش از این احد پازاج به عنوان رئیس این کمیته منصوب شده بود.