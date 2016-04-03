  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۱۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۰:۳۷

با حکم رئیس فدراسیون کشتی؛

اعضای کمیته‌های داوران و مربیان منصوب شدند

اعضای کمیته‌های داوران و مربیان منصوب شدند

با حکم رئیس فدارسیون کشتی، اعضای کمیته‌های داوران و مربیان منصوب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم رئیس فدراسیون و با توجه به نتایج حاصله از انتخابات کمیته داوران کشتی کشور و کسب آرای لازم، اردوان صاحب، جواد کریمی، ابراهیم کریمی، غلامرضا طاهرخانی و نیما صادقی به عنوان اعضای کمیته داوران فدراسیون کشتی منصوب شدند.

پیش از این نیز محمدابراهیم امامی به عنوان رئیس این کمیته منصوب شده بود.

همچنین امیر توکلیان، علی اشکانی، علی شکری پور ، علی بابایی جعفری و علی سوری نیز به عنوان اعضای کمیته مربیان فدراسیون کشتی منصوب شدند. این در حالیست که پیش از این احد پازاج به عنوان رئیس این کمیته منصوب شده بود.

کد مطلب 3589094

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها