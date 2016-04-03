روزنامه نگار صهیونیست: اسرائیل در حال تبدیل شدن به یک هیولاست

خبرگزاری فارس نوشت: «گیدئون لوی» روزنامهنگار چپگرا و منتقد روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» در مطلبی با موضوع شلیک تیر خلاص به یک جوان مجروح فلسطینی توسط نظامیان اسرائیلی، نوشته است که «اسرائیل در حال تبدیل شدن به یک هیولا است و کسی هم جلودارش نیست.»
در ابتدای این مطلب آمده است: «اسرائیل در حال شکل دادن یک هویت ملی جدید است. قبلی هم مشکلدار بود، اما این هویت جدید اصلاحناپذیر است. این یک احساس و رخداد گذرا نیست، این یک رویه و روند است، این روح این مکان و غیرقابل بازگشت است.»
وی با بیان اینکه چشم بستن اکثریت صهیونیستها بر کشتن یک جوان بیدفاع فلسطینی نشان از شکلگیری بیماریای غیرقابل اصلاح دارد، نوشته است که این نشانه «سقوط فرهنگی» است. لوی افزوده است: «چه کسی میخواهد جلوی این سقوط را که در برابر دیدگان ما در حال رخ دادن است بگیرد؟ با سرعتی هراسانگیز، فضا و در نتیجه مردم و ارزشها در حال تغییر هستند. بازگرداندن این تغییرات به حالت اول تقریبا غیرممکن است. ببینید که چه کسانی در "بت شمش" تظاهرات کردند، چه کسانی در "معاله ادومیم"، "رمل" و "کستینا" خرابکاری کردند و چه کسانی در فیسبوک نوشتند که کشتن عربها نشانگر ارزشهاست. اینها نسل بعدی اسرائیلیها هستند، اینها آیندگان ما هستند. شک دارم ملتی چنین فاسد را بتوان به راه راست و درست بازگرداند. ملتی که راهنمای اخلاقیاش را و حتی شرمش را از دست داده، هرگز دوباره آنها را به دست نخواهد آورد. چطور و اصلا چرا باید دوباره آنها را بیابد؟ به نظر نمیآید حتی کسی دنبال آنها باشد.»
لوی که به انتشار مطالب انتقادی علیه اقدامات تلآویو مشهور است، در ادامه آورده است: «اینطور نیست که همه اسرائیلیها هیولا شده باشند. بدترین آنها، آنهایی که سرباز قاتل را قهرمان ملی میدانند، هنوز اکثریت نشدهاند. اما آنهایی که فکر میکنند "عربها باید بمیرند"، آنهایی که معتقدند غیریهودیها نباید اینجا اجازه زندگی داشته باشند، آنهایی که تصور میکنند ملت برگزیده هستند و آنهایی که اطمینان دارند که این ارض، ارض موعود است، آنهایی که فکر میکنند که فلسطینیها هیچ حقی ندارند و آنهایی که مطمئن هستند که "نیروهای دفاعی اسرائیل" اخلاقیترین ارتش جهان هستند، روز به روز دارند با سرعتی هراسآور قدرتمندتر و پرتعدادتر میشوند. هیچکس هم جلوی آنها نمیایستد.»
وی با بیان اینکه تمام عناصری که قرار بود از «تضعیف یا فروپاشی جامعه» اسرائیل جلوگیری کند، از میان رفتهاند، نوشته است: «رسانهها هدف اصلی خود را از دست دادهاند. اسرائیل دیگر نیازی به وزارت پروپاگاندا ندارد. رسانهها خودشان این کار را میکنند و جامعه مدنی هم به کمک رسانهها از سوی دولت منکوب شده است. نظام قضایی هم کاملا دنبالهرو آنهاست.»
لوی میافزاید: «چه کسی میخواهد جلوی آنها را بگیرد؟ آیزاک هرتزوگ (رئیس حزب کارگر)؟ یعیر لاپید (رئیس حزب "یش عاتید")؟ گابی اشکنازی (رئیس اسبق ستاد مشترک ارتش اسرائیل)؟ گیدئون سعار (وزیر اسبق امور داخلی)؟ مرا به خنده نیندازید. دیوان عالی؟ رئیس ستاد مشترک ارتش؟ سیستم قضایی ارتش؟ کنفرانس ضد جنبش تحریم اسرائیل که از سوی روزنامه یدیعوت آحارونوت تغذیه مالی میشود؟ اخبار کانال ۲ و "فکت" (به عبری "اوودا"، برنامهای خبری-تحلیلی) بعد از تحقیقاتی که از سوی "اد کان" (گروهی راستگرا) پشتیبانی میشود؟ دقیقا چه کسی میخواهد جلوی آنها را بگیرد؟»
او در ادامه نوشته است که «دانههایی سمی وجود دارد که زمانی که کاشته شد دیگر کسی نمیتواند جلودار آنها باشد. آفتهایی هستند که نمیتوان جلوی انتشار آن را گرفت.»
وی در پایان هرچند مدعی شده است که اسرائیل به بقای خود ادامه میدهد، نوشته است: «اما اینجا برای کسانی که متفاوت میاندیشند، به محلی غیرقابل تحمل و غیرقابل زندگی بدل خواهد شد.»
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