افزایش احساس امنیت در دستور کار پلیس/ توزیع ۲۰۰هزار محصول فرهنگی

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: هر ساله نیروی انتظامی برای استقبال از نوروز همه امکانات خود را بسیج می کند تا با فعال کردن ایستگاه های انتظامی امنیت قابل قبولی را برای مردم در سراسر کشور فراهم کند.

امسال نیز به مانند سال های گذشته نیروی انتظامی استان البرز در تعطیلات نوروز با بکارگیری همه امکانات، حضور پررنگ و موثر در گوشه گوشه استان داشت برای اطلاع از اقدامات فرهنگی پلیس در این ایام با سردار بخشعلی کامرانی صالح گفتگویی ترتیب دادیم وی در این خصوص اظهار کرد: معاونت اجتماعی، خط مقدم تحقق جامعه محوری پلیس اسلامی است و باید سرمایه گذاری بیشتری روی آن صورت گیرد.

سردار کامرانی صالح در ادامه گفت: به منظور راهبری و انسجام هر چه بیشتر فعالیت های فرهنگی پلیس در ایام پایانی سال و تعطیلات سال جدید، قرارگاه نوروزی امام علی(ع) در ستاد فرماندهی انتظامی استان راه اندازی شد وی افزود: قرارگاه امام علی(ع) با همکاری معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان از ماه ها قبل همه فعالیت های اجتماعی و فرهنگی پلیس را برنامه ریزی و بر روند اجرای بهینه تدابیر و راهکارهای اجرای آنها نظارت مستمر داشت.

فرمانده انتظامی استان البرز یادآور شد: برگزاری نشست های خبری، جلسات اتاق فکر، شوراهای اطلاع رسانی و جنگ نرم با حضور مدیران، مقامات استانی و اصحاب رسانه از جمله اقداماتی بود که برای هماهنگی های مربوط به اطلاع رسانی های پلیسی، قبل از دور اول سفرها انجام شد.

سردار کامرانی صالح با اشاره به توزیع بیش از ۲۰۰ هزار انواع محصولات فرهنگی و اجتماعی در ایام تعطیلات نوروز، گفت: اقدامات اجتماعی و فرهنگی پلیس در ایام نوروز شامل تهیه و توزیع بروشور، تراکت، نقشه استان، نصب بنر و تبلیغات میدانی، توزیع کتاب و کتابچه با موضوعات پلیسی و احکام و ادعیه سفر، بانک های اطلاعات شهری مورد نیاز مسافران نوروزی، لوح های فشرده مشتمل بر هشدارها و توصیه های انتظامی و ترافیکی، آگاهسازی از طریق رسانه های جمعی و صدا و سیما، ارائه خدمات مشاوره ای رایگان، برگزاری نمایشگاه و استقرار ایستگاه های نوروزی در نقاط پر تردد، تفرجگاه ها و ورودی های اصلی استان و غیره بوده است.

مشارکت فعال مردم امنیت را توسعه می دهد

وی در خصوص موضوعات مدنظر پلیس در ایام پایانی سال گذشته و تعطیلات نوروز توضیح داد: تولید محتوا، چاپ و توزیع بنر، تراکت، پوستر و بروشورهایی با عناوینی نظیر چهارشنبه آخر سال، پیشگیری از سرقت، عفاف و حجاب، فضاهای مجازی، تبریک سال نو، شعارسال و غیره از جمله مواردی بود که در این ایام به هم استانی ها و مسافران عزیز توسط کارکنان پلیس در نقاط مختلف استان تقدیم شد.

سردار کامرانی صالح در خصوص فعالیت های مذهبی - فرهنگی پلیس در این ایام گفت: استقرار ایستگاه نماز، توزیع اقلام تبلیغاتی نظیر لوح های فشرده و بروشورهایی با موضوع نماز و احکام آن و همچنین احکام مسافران و دعای سفر و نصب بنرهایی حاوی تصاویر شهدا و بیانات مقام معظم رهبری از جمله فعالیت های پلیس در این ایام بوده است.

فرمانده انتظامی استان البرز اقدامات معاونت اجتماعی را خط مقدم تحقق جامعه محوری پلیس اسلامی دانست و یادآور شد: بدون مشارکت فعال مردم، امنیت توسعه یافته و پایدار به دست نخواهد آمد و اگر می خواهیم توجه به پیشگیری و آموزش را در جامعه پررنگ تر کنیم باید سرمایه گذاری بیشتری روی این معاونت صورت گیرد.

راه اندازی ایستگاه مشاوره توسط معاونت اجتماعی پلیس البرز

وی با اشاره به خدمات مشاوره ای ارائه شده از سوی معاونت اجتماعی به شهروندان و مسافران نوروزی گفت: به منظور ایجاد رابطه صمیمی و اعتماد آمیز بین پلیس و مردم و مسافران نوروزی و با هدف رفع مشکلات و آگاه سازی مردم برای افزایش توانایی ها و ایجاد فرهنگ مشاوره، معاونت اجنماعی استان البرز اقدام به راه اندازی ایستگاه مشاوره و مددکاری کرد.

سردار کامرانی صالح در ادامه افزود: خدمات مشاوره ای که در این ایستگاه توسط کارشناسان مرکز و پلیس های افتخاری متخصص در امر مشاوره صورت می گرفت شامل مشاوره فردی، انتظامی، خانوادگی، مددکاری و روان سنجی و تست هوش بود که با استقبال خوب مسافران نوروزی مواجه شد که بروشورهایی نیز در خصوص موارد مذکور در اختیار مردم و مراجعین قرار گرفت.

وی با اشاره به ضرورت مشارکت عمومی در ارتقای امنیت پایدار گفت: بهره مندی از ظرفیت خود مردم در قالب شورای معتمدین پلیس، همیاران و پلیس های افتخاری از جمله اقدامات مشارکت محور نیروی انتظامی است که در این زمینه محصولات آموزشی فرهنگی در قالب های مختلف تهیه و در اختیار علاقمندان قرار داده شد.

تولیدات رسانه ای به منظور بالا بردن سطح آگاهی شهروندان

فرمانده انتظامی استان البرز افزود: این معاونت به منظور بهره گیری هر چه بیشتر از ظرفیت رسانه ها به ویژه صدا و سیما، در اقدامی خلاقانه با تولید مجموعه برنامه هایی تحت عنوان سیمای امنیت و پخش آن از سیمای استانی البرز گامی دیگر برای اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به شهروندان برداشته است که در این خصوص تعداد ۲ برنامه با موضوع پلیس راه و راهور و تعداد ۸ برنامه در خصوص سایر موارد مرتبط با امنیت شهروندان، تولید و توسط سیمای مرکز البرز پخش و باز پخش شد.

سردار کامرانی صالح تصریح کرد: با توجه به موقعیت ویژه استان البرز و ضرورت اطلاع رسانی های مستمر از وضعیت راه ها و محورهای مواصلاتی استان، تهیه گزارش از اعزام گشت های زمستانه و بهاره پلیس در جاده ها و انجام مصاحبه های زنده و غیرزنده رادیویی و تلویزیونی به صورت روزانه در شبکه های سراسری و استانی توسط هیئت رئیسه، فرماندهان شهرستان ها، معاونان و روسای پلیس های تخصصی از جمله اقدامات رسانه ای شاخص در طول این مدت بوده است که نقش بسیار موثری در اطلاع رسانی اخبار مربوط به ترافیک شهری و جاده ای به البرزنشینان و مسافران نوروزی داشت.

وی افزود: به منظور بالابردن سطح آگاهی و آموزش عمومی نسبت به مسایل ایمنی و امنیتی و همچنین توصیه به مردم برای رعایت موارد و اصول پیشگیرانه، تولیدات رسانه ای نیروی انتظامی که در قالب فیلم، انیمیشن، نقاشی متحرک، تیزر و غیره بود در اختیار مرکز سیمای استان قرار داده شد تا در زمان های مناسب از شبکه استانی پخش شود.

برگزاری کارگاه های مستندسازی

سردار کامرانی صالح افزود: با هدف گرفتن بازخود از فعالیت های پلیس در این ایام نظرسنجی هایی نیز تهیه و در اختیار مردم قرار گرفت و همچنین در خصوص عملکرد کارکنان، مصاحبه هایی نیز با مردم و مسافران انجام شد.

فرمانده انتظامی استان البرز اضافه کرد: به منظور بررسی هر چه بهتر و دقیق تر اقدامات و فعالیت های پلیس در حوزه های مختلف، مستند سازی عملکرد یگان های پلیس البرز در دستور کار قرار گرفت که به همین منظور برگزاری کارگاه مستندسازی و آموزش حرفه ای کارکنان مستندساز، قبل از شروع بازه تعطیلات نوروز، اجرایی و در این زمینه ۲ تیم فعال شدند.

وی در پایان گفت: افزایش ضریب احساس امنیت در جامعه یکی از اهداف مهم معاونت اجتماعی است که بخشی از این هدف با راهکارهای فرهنگی و اجتماعی روزآمد قابل دستیابی است.