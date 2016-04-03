به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، حجت‌الاسلام حسن ناصری‌پور سرپرست معاونت فرهنگی سازمان فرهنگی هنری با اشاره به استقبال مردمی از پویش «رخ یار» درباره روند فعالیت این پویش ادامه داد: پویش «رخ یار» در میان زائران کاروان‌های راهیان نور راه‌اندازی شده، در سایر مأموریت‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران نیز دنبال خواهد شد و حرکتی به صورت پیوسته و خودجوش است که در برنامه‌ها و فعالیت‌های این سازمان اجرا می‌شود و با استقبال خوبی مواجه شده است.

ناصری‌پور درباره استقبال مردم از این پویش گفت: در حقیقت اصل این حرکت بر اثر بازخوردهایی بود که در صفحات مجازی با هشتگ رخ یار صورت می‌گرفت. در واقع جنس این کار خودجوش و مردمی است که سازمان فرهنگی هنری هم برای حمایت از این پویش، ظرفیت‌های خود را به کار برده است.

سرپرست معاونت فرهنگی هنری سازمان با اشاره به اینکه این پویش مردمی در فرهنگسرای رضوان میزبان مخاطبان گلزار شهدا و سایر مخاطبان خواهد بود، بیان کرد: از چهاردهم فروردین پویش رخ یار در همه فرهنگسراها، خانه‌‌فرهنگ‌ها و مراکز وابسته به سازمان نیز اجرا می‌شود.

علاقه‌مندان برای شرکت در این پویش می‌توانند، با تصاویر رهبری که می‌تواند به صورت دیجیتالی در تلفن همراه و یا چاپی باشد، عکس یادگاری بگیرند و سپس عکس ارسالی خود را به نشانی حساب اینستاگرام rokh_yar بفرستند و عکس‌ها را با برچسب#رخ_یار منتشر کنند.