خبرگزاری تسنیم نوشت: خدمات خشکشویی همراه برای کمک به بیخانمان استرالیا راهاندازی شده است.
شاید برای بسیاری از ما تصور راهاندازی یک سرویس رختشویی رایگان برای افراد بیخانمان آنهم پشت یک ون فکر احمقانهای به نظر بیاید.
اما در حال حاضر لباسشوییهای سیار «آسمان نارنجی»(Orange Sky) با 450 عضو داوطلب در 6 شهر استرالیا به بیخانمانان خدمات ارائه میدهند.
بر اساس گزارش ایندیپندنت دو مرد جوان اهل «بریزبن»(Brisbane ) استرالیا که در امر شستو شوی لباس خبره هستند برای اولینبار در جهان، ایده سرویس رایگان لباسشویی همراه را برای بیخانمانها عملی کردند.
موسسان لباسشوئی «آسمان نارنجی» «نیکلاس مارکزی»(Nicholas Marchesi) و «لوکاس پاچت»(Lucas Patchett) که هر دو 21 ساله هستند، میگویند ابتکار عملشان را فقط در مورد شست وشوی لباس ندارند بلکه چیزی بیش از این به آنها اعطا شده است.
«مارکزی» در این رابطه گفت:" این سرویس همچنین با هدف تأمین بهداشت برای بیخانمانان به عنوان حقوق اساسی بشر و بازگرداندن عزت و احترام به آنها انجام گرفته است".
وی افزود:"هدف ما این بود که بین جوامع ارتباط ایجاد کنیم و استانداردهای بهداشتی را برای بی خانمانها و بهبود زندگی دیگران افزایش دهیم".
در حال حاضر ماشینهای لباسشویی سیار در پارکها و مراکز 6 شهر بزرگ استرالیا میچرخند و خدمات ارائه میدهند.
بریزبن، ملبورن، سیدنی، پرت، گلدکاست و از این هفته آدلاید و همچنین مناطق جنوبی ویکتوریا از مناطق تحت پوشش این سیستم شست و شویی سیار هستند.
«پاچت» با بیان اینکه این ایده بسیار ساده بود، افزود:"همانطور که در دوران دانشآموزی با کامیونهای غذای خیریه مدرسه، آنها به حل یک مشکل اجتماعی در حال رشد کمک کردند.
با توجه به دادههای سرشماری سال 2011 موسسه بینالمللی ABS حداقل 105هزار فرد بیخانمان در سراسر استرالیا وجود دارد که هر شب در خیابانها به سر میبرند.
بر اساس اعلام رسانههای محلی، سیدنی به تنهایی افزایش چشمگیری در تعداد «کارتن خواب» از 365 نفر در فوریه 2015 به رکورد 486 نفر در فوریه سال جاری داشته است.
«پاچت» میگوید: "بیخانمانی یک مسئله پنهان در سراسر استرالیا است اما چشمان ما خیلی زود به آن باز شد".
« آسمان نارنجی» موسیقی انگلیسی اثر «الکسی مرداک»(Alexi Murdoch) است،یک آهنگ درباره کمک به افراد نیازمند تهیه و خوانده شده است.
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