ساخت ترن هوایی مجهز به واقعیت مجازی

به گزارش خبرگزاری مهر، شهربازی های «سیکس فلگز» در آمریکا و کانادا با استفاده از هدست های مجهز به سیستم واقعیت مجازی شرکت سامسونگ، اولین ترن هوایی متفاوت در آمریکای شمالی را راه اندازی می کند.

بکارگیری این فناوری در ترن هوایی می تواند ترکیبی از هیجانات فیزیکی و دنیای دیجیتال را برای کاربران به همراه داشته باشد.

به گفته مسئولین این شهر بازی استفاده از هدست های واقعیت مجازی در این ترن هوایی می تواند تجربه واقعیت مجازی ابر بشر بودن را به کاربران خود انتقال دهد.

به گفته روانشناسان استفاده از این ترن هوایی به دلیل اینکه نواحی خاصی از مغز را فعال می کند، هیجان را در افراد نسبت به ترن های هوایی معمولی ۱۰ برابر افزایش می دهد.

قرار است از ترن هوایی مجهز به واقعیت مجازی تا پایان بهار سال جاری میلادی رونمایی شود.