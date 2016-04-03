  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۰:۳۵

هیجان ۱۰ برابر می شود؛

ساخت ترن هوایی مجهز به واقعیت مجازی

ساخت ترن هوایی مجهز به واقعیت مجازی

اولین ترن هوایی مجهز به سیستم واقعیت مجازی در آمریکای شمالی ساخته می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهربازی های «سیکس فلگز» در آمریکا و کانادا با استفاده از هدست های مجهز به سیستم واقعیت مجازی شرکت سامسونگ، اولین ترن هوایی متفاوت در آمریکای شمالی را راه اندازی می کند.

بکارگیری این فناوری در ترن هوایی می تواند ترکیبی از هیجانات فیزیکی و دنیای دیجیتال را برای کاربران به همراه داشته باشد.

به گفته مسئولین این شهر بازی استفاده از هدست های واقعیت مجازی در این ترن هوایی می تواند تجربه واقعیت مجازی ابر بشر بودن را به کاربران خود انتقال دهد.

به گفته روانشناسان استفاده از این ترن هوایی به دلیل اینکه نواحی خاصی از مغز را فعال می کند، هیجان را در افراد نسبت به ترن های هوایی معمولی ۱۰ برابر افزایش می دهد.

قرار است از ترن هوایی مجهز به واقعیت مجازی تا پایان بهار سال جاری میلادی رونمایی شود.

کد مطلب 3589105
علیرضا کمندی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها