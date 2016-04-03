فاطمه خلیلی بهفر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: سال گذشته در ترکیب تیم ملی هندبال بزرگسالان در اندونزی در مسابقات قهرمانی آسیا حضور داشتم و در مسابقات جوانان آسیا نیز در قزاقستان سنگربان تیم ملی بودم.



وی افزود: می‌خواهم روزی بهترین دروازه‌بان جهان شوم و این هدف را دور از دسترس نمی‌دانم زیرا فقط ۲۰ سال سن دارم و می‌توانم تا سال‌های سال دروازه بان اول تیم ملی بمانم و هدف‌های بزرگتری در سر دارم.



دروازه بان قمی تیم ملی هندبال بانوان گفت: سعی می‌کنم شبیه دروازه بانان مرد کار کنم و این به من کمک زیادی کرده است البته این مشکل فقط در ایران وجود دارد که دروازه بانان زن نسبت به دروازه بانان مرد شیوه کار متفاوتی دارند و این به شیوه آموزش مربوط است.



خلیلی درباره احتمال جدایی از تیم باشگاهی‌اش بیان داشت: تیم‌هایی به من پیشنهاد دادند اما من حتی به آن‌ها فکر هم نمی‌کنم چه برسد به اینکه بخواهم روزی از تیمم جدا شوم زیرا همه موفقیتم را مدیون هدف پویان هستم.



وی عنوان کرد: در مسابقات قهرمانی بزرگسالان آسیا در اندونزی ما تنها توانستیم تیم‌های چین تایپه و هند را شکست دهیم اما در برابر تیم‌هایی مثل کره جنوبی، ژاپن، چین و حتی ازبکستان نتیجه خوبی نگرفتیم و این بدان دلیل است که سطح هندبال بانوان ایران با آن کشورها هنوز فاصله دارد.



دروازه بان قمی تیم ملی هندبال بانوان تصریح کرد:. هندبال بانوان ایران تیم ششم آسیا است و باید برای کامیابی و رقابت با شرق آسیایی‌ها و حتی آسیای میانه زحمت بیشتری بکشیم برای مثال کره جنوبی قهرمان جهان است و ایستادگی با تیم اول دنیا کاری بسیار دشوار است.



خلیلی درباره نتایج هدف پویان در لیگ برتر، گفت: سال گذشته تجربه کافی نداشتیم و برای اولین بار بود که بازی در لیگ برتر را تجربه می‌کردیم اما امیدوارم در سال ۹۵ با انگیزه و اتحادی که در تیم ما هست بتوانیم به جایگاه خوبی برسیم.