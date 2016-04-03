مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) و در ادامه بررسی لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور، با تصویب ماده ۱۱ این لایحه، ضوابط یکپارچه‌سازی و جلوگیری از موازی‌کاری در نظام آماری کشور را تعیین کردند.

بر اساس این ماده، به منظور یکپارچه‌سازی، ساماندهی و رفع موازی‌کاری در نظام آماری کشور:

الف ـ مرکز آمار ایران، مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است.

ب ـ مرکز آمار ایران با همکاری دستگاه‌های اجرایی نسبت به تهیه برنامه ملی آماری کشور مبتنی بر فناوری‌های نوین با رعایت استانداردها و ضوابط تولید و انتشار آمارهای رسمی، استقرار نظام آمارهای ثبتی و استقرار و تغذیه مستمر پایگاه‌های اطلاعات آماری کشور اقدام می‌کند. این برنامه با پیشنهاد مرکز آمار ایران و تصویب شورای عالی آمار ایران برای دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراست.

پ ـ دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی مکلفند در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای شورای عالی آمار ایران، آمار تخصصی حوزه‌های مربوط به خود را تولید و اعلام کنند. در این صورت آمار منتشر شده، آمار تخصصی رسمی است.