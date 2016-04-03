امدادرسانی هلال احمر زنجان به ۲۱۰۰ حادثه دیده در تعطيلات نوروز

علی طاهری در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: طرح امداد ونجات از ۲۵ اسفند ماه سال گذشته شروع و تا ۱۵ فروردین ماه ادامه داشت کهطی این بازه زمانی ۱۲۷ مورد حادثه رخ داد، که از این تعداد ۵۴ مورد حادثه جاده‌ای،۱۳ مورد برف و کولاک، ۹۱ مورد خدمات حضوری، چهار مورد سیل و آبگرفتگی، ۲ مورد حوادث کوهستان،۲ مورد حوادث شهری، یک مورد هم حادثه در سد بوده است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان تعداد مصدومان را ۷۷۱ نفر عنوان کرد و ادامه داد: در این میان ۵۶۳ نفر درمان سرپایی شدند،۳۲ نفر انتقال به بیمارستان و ۹ نفر هم سر صحنه فوت شدند و .در مجموع طی اجرای طرح نوروزی امداد و نجات دو هزار و ۱۷۵ نفر حادثه دیدند

طاهری تعداد تیم‌های عملیاتی در اجرای این طرح را طی این بازه زمانی را ۳۲۵ تیم عملیاتی عنوان کرد و گفت: در مجموع هزار و ۱۴۴ نفر در این عملیات‌ها شرکت داشتند.



مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان افزود: در این طرح ۲۲۵ دستگاه آمبولانس به کار گرفته شد و ۵۰ دستگاه خودروی نجات گر و شش دستگاه خودرو کمک‌دار استفاده شده است.

طاهری به فعالیت ۲۴ ساعته ۱۰ تیم آماده عملیات در پاسگاه‌های پشتیبانی مرکز کنترل، هدایت‌های عملیاتی طی ایام نوروز اشاره کرد و افزود: ۲۱۲ مود تصادف طی طرح نوروزی سال گذشته در استان رخ داد که از این تعداد ۷۸ مورد جاده ای بوده و ۱۲ نفر هم فوت شدند .

وی با اشاره به اينكه امسال حوادث جاده‌ای ۵۴ مورد بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشت، افزود: در اين مدت۴۴۳ نفر به خیمه نماز و ۴ هزار و ۱۷۴ نفر هم به چادر سلامت مراجعه كردند.

طاهری با بیان اینکه در این میان هفت هزار و هشت نفر هم به پست راهنمایی مسافری مراجعه داشتند ادامه داد: جوانان مشارکت کننده در اجرای طرح ایمنی و سلامت ۴۶۷ نفر برادران و ۱۵۴ نفر خواهران بودند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان از توزیع ۳۶ هزار و ۱۵۵ انواع برشور و ۳۵ هزار و ۸۸۲ بروشور ایران و استان و شهرستان‌ها خبر داد و افزود: در راستای ارائه خدمات به مسافران نوروزی ۱۵ پایگاه سیار و ثابت در راه‌های مواصلاتی استان زنجان در ایام نوروز مستقر بودند.