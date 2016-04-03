انتظارهمکاری دولت درحوزه تامین فاینانس/توضیح درباره مترو اسلامشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جعفر تشکری هاشمی با اشاره به ضرورت توسعه خطوط مترودر سال آتی گفت : توسعه خطوط مترو یکی از ضرروت های خطوط حمل و نقل شهری است ، بنابراین ساخت وساز مترورا بدون تعطیلی و بدون وقفه در سال جدید، پیگیری خواهیم کرد.

وی با اشاره به وعده های دولت در زمینه پرداخت اعتبارات مالی تاکید کرد: توسعه خطوط مترو حق مسلم شهروندان محسوب می شود و شهرداری تهران در راستای پیگیری مطالبه این حقوق از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

تشکری هاشمی اظهار امیدواری کرد که دولت نیز در زمینه تامین فایناس همکاری لازم را به عمل آورد تا این نیاز اساسی مردم تامین شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به توسعه خطوط مترو برون شهری در سال آتی گفت : توسعه خطوط مترو برون شهری بخشی از اولویت های معاونت حمل ونقل در سال آتی خواهد بود.

به گفته تشکری هاشمی، تلاش ما این است که مترو فرودگاه امام خمینی به سرانجام برسد ، درباره مترو اسلامشهر نیز تلاش ها وپیگیری هایی وجود دارد که امیدواریم با رفع ابهامات درباره راه اندازی این خط تصمیمات لازم اتخاذ شود.