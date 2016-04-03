روایت ماجرای انتشار اولین نشریه دانشجویی دانشگاه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهر کتاب فرشته،‌ مراسم رونمایی و معرفی کتاب های «آئین دانشجویان» و «حکمت تمدنی» عصر دیروز شنبه ۱۴ فروردین با حضور جمعی از اهالی فرهنگ و ادب در شهر کتاب فرشته برگزار شد.

پیش از این اعلام شده بود که قرار است کتاب «طنز و طنزینه هدایت» هم در این جلسه رونمایی شود که به گفته محمد جمالی، دبیر اجرایی سلسله نشست های «از دریچۀ کتاب»، به دلیل نرسیدن کتاب از چاپ‌خانه در زمان مقرر این امکان میسر نشد.

ماجرای انتشار اولین نشریه دانشجویی دانشگاه تهران

«آئین دانشجویان» نخستین کتابی بود که در این جلسه با صحبت‌های علی‌اصغر سعیدی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه تهران رونمایی و معرفی شد. وی ضمن اشاره به این‌که کاش شخص دکتر توکلی هم در این جلسه حضور داشت تا پاره ای از توضیحات را خودش می‌داد، گفت:

«آئین دانشجویان» پیشگفتار جالبی دارد که با جزئیات بیشتری در مورد کتاب حرف می‌زند. این کتاب به ماجرای انتشار اولین نشریه دانشجویی دانشگاه تهران به نام«آئین دانشجویان» به همت دو دانشجوی حقوق عباس اردوبادي و رحیم متقی ایروانی می‌پردازد که به کوشش و با پیشگفتار محمد توکلی طرقی منتشر شده است.

این استاد دانشگاه با اشاره به مطالعه و نگاشتن کتابی در مورد رحیم متقی ایروانی، بنیان گذار گروه صنعتی ملی تاکید کرد: من در حال نگارش کتابی درباره زندگی او بودم اما بعد از مطالعه این کتاب فهمیدم باید برخی از قسمت‌های آن را تغییر دهم.

سعیدی در ادامه افزود: عباس اردوبادي دانشجوی سال سوم اقتصاد و حقوق و رحیم متقی ایروانی هم دانشجوی سال سوم حقوق بود. زمانی که آن دو تصمیم گرفتن نشریه دانشجویی منتشر کنند، خودشان شرایط لازم را برای گرفتن مجوزهای لازم نداشتند به همین دلیل بود که به سراغ آقای مقتدری،‌ دایی اردوبادی رفتند که مدیرمسئول نشریه «آئین» بود و از آن پس، نشریه آنها با نام«آئین دانشجویان» به عنوان ضمیمه منتشر شد.

وی در خصوص انگیزه این دو نفر از انتشار «آئین دانشجویان» ادامه داد: هر دوی آنها اهل شیراز بودند و آشنائی آنها از دبیرستان شاپور شروع می شود. البته آنها پیش از آمدن به دبیرستان شاپور در کالج اصفهان و دبیرستان البرز تحصیل می‌کردند و به نظر می‌رسد در این دو دبیرستان و کالج شیوه‌های روزنامه دیواری مورد توجه قرار می‌گرفته به طوری که بر آنها تاثیر گذاشته و آن دو را به سمت انتشار نشریه دانشجویی کشیده است.

استاد دانشگاه تهران درباره علت موفقیت این نشریه گفت: در این نشریه با توجه به آنکه در آن زمان افکار ایدئولوژیک بوده بسیار آزادمنشی وجود داشته و مطالب با وجود انتقاد‌هایی از دانشگاه دارای قدرشناسی از دانشجویان و اتفاقات خوب دانشگاه نیز بوده است. در کنار این‌ها، «ملی گرایی» گرایش اصلی مجله بوده است.

اما سعیدی درباره توقف چاپ این نشریه نیز به ماجرای فارغ التحصیل شدن اردوبادی و ایروانی اشاره کرد و یادآور شد: بعد از فارغ التحصیل شدن آنها کسی دیگر به سراغ چاپ این نشریه نیامد. عباس اردوبادی برای تحصیل به آمریکا رفت و بعد از بازگشت یکی از مسئولین وزارت اقتصاد شد و محمد تقی ایروانی هم به آمریکا رفت اما تحصیل نکرد. به نظر او درس خواندن وقت تلف کردن بود. البته او هم به ایران بازگشت و «کفش ملی» را تاسیس کرد که کل شرکت‌های او در سال ۵۷ به مصادره در آمد.