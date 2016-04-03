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۱۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۰:۴۹

مدیرکل آموزش‌وپرورش اردبیل در گفتگو با مهر:

اسکان نوروزی فرهنگیان در اردبیل کاهش یافت

اسکان نوروزی فرهنگیان در اردبیل کاهش یافت

اردبیل- مدیرکل آموزش‌وپرورش استان اردبیل گفت: اسکان فرهنگیان در نوروز امسال به نسبت سال گذشته در این استان کاهش یافته است.

احمد ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اسکان فرهنگیان از ۲۸ اسفند ماه تا پایان ۱۳ فرودین ماه محاسبه شده است، تصریح کرد: در این ایام ۲۸ هزار و ۹۸۳ نفر – روز اسکان یافتند.

وی آخرین ساماندهی از اسکان فرهنگیان را اسکان پنج هزار و ۴۶۴ خانوار برشمرد و اضافه کرد: تعداد فرهنگیان اسکان یافته نیز در طول تعطیلات نوروزی ۱۴ هزار و ۸۶۶ نفر است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان در خصوص آمار استان اردبیل در اسکان فرهنگیان، تأکید کرد: چنین آماری قابل‌احصا در استان نیست و از سوی وزارت آموزش‌وپرورش نیز آماری اعلام نشده است.

ناصری بیشترین آمار اسکان فرهنگیان استان را از مهمانان استان آذربایجان شرقی دانست و افزود: در مجموع ۸۱ مدرسه در ۱۹ ناحیه آموزشی پذیرش داشتند که بیشترین پذیرش در شهر سرعین انجام شده است.

وی تأکید کرد: به دلیل کاهش آمار اسکان فرهنگیان که سال گذشته بیش از شش هزار خانوار بود، کمبودی به لحاظ تعداد کلاس‌ها و مدارس نداشتیم و اسکان به شکل مطلوب انجام شده است.

کد مطلب 3589140
محمد میرزایی ناطق

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