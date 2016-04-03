به گزارش خبرگزاری مهر، پنج اثر نمایشی از فروردین ماه سال ۹۵ در تالارهای اصلی، چهارسو، قشقایی، سایه و پلاتو اجرای مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می روند و مرحله اجرایی پروژه مرکز مطالعات اجرایی قشقایی نیز از پنجم اردیبهشت ماه با حضور گروه «اشتباهات» آغاز می شود.

در تالار اصلی تئاتر شهر نمایش «چمدان» به نویسندگی و کارگردانی فرهاد آییش از روز هشتم فروردین ماه روی صحنه رفته است. از همین تاریخ نمایش «ننه دلاور و فرزندانش» به کارگردانی امیر دژاکام در تالار چهارسو میزبان دوستداران است.

در تالار قشقایی نمایش «ساعت بیست» به کارگردانی سید علی موسویان از تاریخ پانزدهم فروردین ماه اجرای خود را آغاز می کند. مرحله اجرایی پروژه های مرکز مطالعات اجرایی قشقایی نیز از ۵ ارديبهشت ماه با حضور گروه «اشتباهات» به سرپرستی میثم عبدی با اجرای پروژه «نگرشي به تئاتر كمدی» رسما آغاز خواهد شد.

در تالار سایه نیز نمایش «حساب پرداخت نمیشه» به کارگردانی کاوه مهدوی از روز هجدهم فروردین ماه از علاقه مندان تئاتر پذیرایی می کند.

در پلاتو اجرا مجموعه تئاتر شهر نیز از روز نوزدهم فروردین نمایش «استثنا و قاعده» به کارگردانی سعید میرزایی به صورت «Show case» اجرای خود را آغاز می کند.