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۱۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۰:۳۵

پپه:

می گفتد با چهار - پنج گل به بارسلونا می بازیم

می گفتد با چهار - پنج گل به بارسلونا می بازیم

مدافع تیم فوتبال رئال مادرید گفت عنوان شده بود این تیم در ال کلاسیکو با چهار - پنج گل به بارسلونا خواهد باخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رئال مادرید شنبه شب در حالی که بازی را با نتیجه یک بر صفر از بارسلونا عقب بود در نهایت با حساب ۲ بر یک برنده شد.

گل دوم رئال در حالی به ثمر رسید که این تیم با اخراج سرخیو راموس با یک یار کمتر بازی می کرد.

پپه در خصوص این بازی اظهار کرد: گفته بودند ما چهار - پنج گل مقابل بارسلونا دریافت می کنیم اما وقتی ۱۰ نفره شدیم فداکاری را نشان دادیم. این پیروزی متعلق به هواداران رئال مادرید است. 

مدافع پرتغالی رئال مادرید همچنین در خصوص بازی روز چهارشنبه رقابتهای لیگ قهرمانان مقابل ولفسبورگ گفت: امیدوارم که در لیگ قهرمانان خوش اقبال باشیم و به فینال راه یابیم. ما برای هوادارانمان جنگ کرده ایم و فروتنانه می خواهیم موفقیت در لیگ قهرمانان اروپا را هم به یک واقعیت تبدیل کنیم. 

کد مطلب 3589145

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