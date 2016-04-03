دوقلوهای «پایتخت» خواننده شدند/ خواندن تیتراژ یک فیلم

مصطفی بلال‌حبشی بازیگر مجموعه «پایتخت» درباره تازه ترین فعالیت های خود و برادرش مجتبی به خبرنگار مهر گفت: بعد از کار سیروس مقدم علی رغم پیشنهادهایی که داشتیم به خاطر فعالیت های موسیقی نتوانستیم در هیچ پروژه ای بازی کنیم و این روزها در تدارک آماده کردن آلبوم جدیدمان هستیم.

وی که اولین بار با برادر دوقلویش در پشت صحنه مجموعه «شاهگوش» حضور یافتند و از این طریق با محسن تنابنده و دنیای بازیگری آشنا شدند، بیان کرد: دلمان به شدت برای «پایتخت» و تک تک عواملش تنگ شده و دلمان می خواهد باز هم با این گروه کار کنیم. امیدوارم در سری جدید این مجموعه ما هم حضور داشته باشیم.

بلال حبشی افزود: بعد از اینکه چندباری در مجموعه «پایتخت» خواندیم، مسعود دهقان که اسپانسر کارهای آقای چاوشی است از صدای ما خوشش آمد و از ما حمایت کرد. از طریق وی از مازندران به تهران آمدیم و این روزها به صورت فشرده در حال تمرین موسیقی هستیم.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر با حمایت مسعود دهقان آلبوم جدیدشان در حال آماده شدن است، عنوان کرد: تا کنون ملودی ۴ قطعه آماده شده و این روزها روی قطعه پنجم کار می کنیم. البته هنوز نامی برای آلبوم انتخاب نکردیم و بیشتر وقت مان صرف تمرین و آماده سازی می شود.

مصطفی بلال حبشی عنوان کرد: علاوه بر این آلبوم پیشنهاد خواندن تیتراژ برای یک فیلم سینمایی را داشتیم که قرار است به زودی تمرین کار جدید را آغاز کنیم. البته ما بازیگری را دوست داریم و حتما بعد از این آلبوم و قطعه تیتراژ، کار بازیگری را ادامه خواهیم داد.

وی در پایان گفت: از محسن تنابنده و مسعود دهقان که با حمایت هایشان شرایط پیشرفتمان را فراهم کردند و مهدی صفاتی که تمام مدت با ما تمرین گیتار داشت و زحمات زیادی کشید تشکر می‌کنیم. تقریبا دو ماه پیش امیر توسلی کارمان را دید و از پیشرفت ما در خوانندگی و موسیقی تعریف کرد که همه اینها را مدیون زحماتی هستیم که این هنرمندان برای ما کشیدند.