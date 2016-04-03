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۱۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۰:۳۷

استاندار قزوین بر لزوم کنترل آفت مگس زیتون تاکید کرد

استاندار قزوین بر لزوم کنترل آفت مگس زیتون تاکید کرد

قزوین- استاندار قزوین با ارسال نامه ای به استانداران زنجان و گیلان بر ضرورت هماهنگی و برنامه ریزی مشترک به منظور کنترل آفت مگس میوه زیتون تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، فریدون همتی با ارسال نامه هایی جداگانه به استانداران زنجان و گیلان بر لزوم برنامه ریزی و هماهنگی های لازم برای مبارزه با آفت مگس زیتون تاکید کرد.

در این نامه آمده است: تولید مواد غذایی و محصولات کشاورزی سالم و مقرون به صرفه با اعمال روش های گوناگون در کشاورزی حاصل می گردد و یکی از این روش ها کنترل و مباره با آفات و عوامل خسارت زای گیاهی است.

وی در ادامه آورده است: باغ های زیتون با سابقه طولانی در سه استان قزوین، گیلان و زنجان بیانگر ارزش این محصول در مناطق یاد شده در کشور و جهان دارد و اهمیت حفظ و نگهداری از آنها با توجه به تک محصولی بودن مناطق یاد شده و تاثیر مستقیم بر معیشت مردم ساکن در آن، بر کسی پوشیده نیست.

همتی در بخش دیگری از این نامه اضافه کرده است: از سال ۸۳ آفت مگس میوه زیتون با داشتن ظرفیت بسیار بالای خسارت زایی بر این محصول در سه استان یاد شده مشاهده و تاکنون خسارات های هنگفتی نیز به بار آورده اما به یاری خداوند و نیز تدوین برنامه ریزی های دقیق و مدیریت و نظارت بر حسن انجام آن در سال زراعی ۹۳-۹۴ هیچ گونه خسارتی به این محصول وارد نیامده است.

استاندار قزوین در پایان نامه خود با دعوت از استانداران زنجان و گیلان برای حضور در نشست هماهنگی و برنامه ریزی کنترل آفت مگس میوه زیتون، تصریح کرد: به منظور تداوم حفظ این محصول و امنیت غذایی، شایسته است با برگزاری نشست های هم اندیشی و همیاری نسبت به بهبود روش های کنترل آفات مذکور و رفع برخی کاستی های مربوط به آن گام برداشته شود.

نشست هماهنگی و برنامه ریزی کنترل آفت مگس میوه زیتون امسال با حضور معاونان وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی و حفظ نباتات و روسای سازمان های جهاد کشاورزی استان ها برگزار می شود.

استان قزوین دارای هشت هزار و ۸۵۰ هکتار باغ زیتون است که از این میزان پنج هزار و ۶۵۰ هکتار بارور و مابقی غیربارور است.

کد مطلب 3589148

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