زلزله ۳.۹ ریشتری لارستان را لرزاند

معاون استاندار فارس و فرماندار ویژه لارستان در گفتگو با مهر گفت: زلزله ای به بزرگی ۳.۹ ریشتر (در مقیاس امواج درونی) در ساعت ۵و ۲۷ دقیقه و ۲۰ ثانیه بامداد امروز یکشنبه، شهرستان لارستان در استان فارس را لرزاند.

علی اکبر نجیب زاده اظهار داشت: این زمین لرزه در موقعیت ۲۷.۸ عرض شمالی و۵۴.۷۹ طول شرقی لارستان در عمق ۱۲متری زمین رخ داده است.

وی با بیان اینکه خوشبختانه این زمین لزره هیچگونه خسارتی نداشته است، تصریح کرد: با توجه به زلزله خیز بودن شهرستان لارستان، اقدامات خوبی برای مقاوم سازی و استحکام بناهای این منطقه نسبت به سایر شهرستان های استان انجام شده است.

معاون استاندار فارس و فرماندار ویژه لارستان افزود: به دلیل مقام سازی های مناسب، این شهرستان در مقابل حوادث طبیعی از جمله زلزله استحکام بیشتری دارد.