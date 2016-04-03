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۱۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۱:۰۰

کمیته حقوق بشر فلسطین خبر داد؛

بازداشت بیش از ۴۷۰۰ فلسطینی طی ۶ ماه گذشته توسط صهیونیستها

بازداشت بیش از ۴۷۰۰ فلسطینی طی ۶ ماه گذشته توسط صهیونیستها

کمیته حقوق بشر فلسطین با صدور بیانیه ای اعلام کرد که نظامیان رژیم صهیونیستی طی ۶ ماه گذشته بیش از ۴۷۰۰ شهروند فلسطینی را در نقاط مختلف این کشور بازداشت کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری وفا، کمیته حقوق بشر فلسطین با صدر بیانیه ای از بخشی دیگر از جنایت های رژیم صهیونیستی علیه شهروندان فلسطینی پرده برداشت.

بر اساس این گزارش، در بیانیه این کمیته آمده است: طی ۶ ماه گذشته و به دنبال وقوع انتفاضه مردمی نظامیان رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف سرزمین های اشغالی یورش بردند.

این کمیته تصریح کرده است: در جریان یورش ددمنشانه نظامیان صهیونیست به مردم بی دفاع فلسطین بیش از ۴۷۰۰ نفر بازداشت شدند.

در بیانیه این کمیته همچنین آمده است: در میان افراد بازداشت شده نام بیش از ۷۰۰ کودک فلسطینی به چشم می خورد.

کد مطلب 3589154

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