بازداشت بیش از ۴۷۰۰ فلسطینی طی ۶ ماه گذشته توسط صهیونیستها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری وفا، کمیته حقوق بشر فلسطین با صدر بیانیه ای از بخشی دیگر از جنایت های رژیم صهیونیستی علیه شهروندان فلسطینی پرده برداشت.

بر اساس این گزارش، در بیانیه این کمیته آمده است: طی ۶ ماه گذشته و به دنبال وقوع انتفاضه مردمی نظامیان رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف سرزمین های اشغالی یورش بردند.

این کمیته تصریح کرده است: در جریان یورش ددمنشانه نظامیان صهیونیست به مردم بی دفاع فلسطین بیش از ۴۷۰۰ نفر بازداشت شدند.

در بیانیه این کمیته همچنین آمده است: در میان افراد بازداشت شده نام بیش از ۷۰۰ کودک فلسطینی به چشم می خورد.