تصاویری از جانوران عجیب/ قورباغه ارغوانی و عنکبوت باستانی

به گزارش خبرگزاری مهر، جالب ترین تصاویر علمی هفته به شرح ذیل هستند:

این تصویر به گونه ای نادر از قورباغه که ارغوانی رنگ است، تعلق دارد. زیستگاه این جانور در هندوستان و دارای دست و پای بسیار قوی برای حفر کردن است. این قورباغه جمجمه ای مثلثی شکل دارد.

این عکس متعلق به فسیل عنکبوت باستانی با قدمت ۳۰۵ میلیون سال است که در فرانسه کشف شده است.

این تصویر توسط محققین جانورشناس دانشگاه تگزاس آمریکا گرفته شده است که در آن می توان با وضوح بسیار بالا مورچه ای را تماشا کرد.

این عکس نمای روبرو از زنبوری را نشان می دهد که از وضوح بالایی بر خوردار و توسط تیم جانورشناسی دانشگاه تگزاس گرفته شده است.