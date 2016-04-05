احتمال بازگشت جباری، نوری و منتظری به فوتبال ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، این روزها لژیونرهای منتسب به سرخابی‌های ایران در لیگ قطر روزهای خوبی را با تیم هایشان سپری نمی‌کنند و در واقع به نظر می‌رسد آخرین روزهای خود در این کشور را شاهد هستند و شاید هم به جبر زمان و بالا رفتن سن و سال آرام آرام به روزهای آخر فوتبال خود نزدیک می‌شوند.

در واقع با شرایط کنونی بعید است که آنها را در قطر نگه دارند. تیم محمد نوری کاپیتان پیشین پرسپولیس - المسیمیر- که پیش از این به دسته پایین‌تر سقوط کرده است، تیم الاهلی هم با وجود جباری و منتظری با پیروزی بر همین المسیمیر بود که توانست در لیگ دسته اول قطر باقی بماند و در واقع شانس هم آورد که ماندنی شد.

به این ترتیب و با نتایجی که این تیم ها با وجود بازیکنان استقلال و پرسپولیس گرفته اند باید شمارش معکوس را برای بازگشت این بازیکنان به لیگ ایران شروع کنیم هرچند بازیکنانی که نتوانسته باشند در لیگ قطر خودشان را با کسب نتایج خوب نگه دارند در لیگ برتر ایران هم عملا نمی توانند جایگاه محکمی داشته باشند.

به هر حال به زودی در مورد بازگشت این بازیکنان خبرهای زیادی منتشر می شود.