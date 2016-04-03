به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، «لیو جیه یی» نماینده دائم چین در سازمان ملل با اعلام خبر ریاست دوره ای کشورش بر شورای امنیت سازمان ملل اظهار داشت: در ماه آوریل سه جلسه عمومی در این شورا درباره مسئله فلسطین- رژیم صهیونیستی، پیشنهاد چین درباره برگزاری جلسه عمومی ضد تروریسم، و جلسه پیشنهادی چین، آنگولا و سنگال در خصوص مبارزه با دزدان دریایی برگزار می شود.

وی همچنین افزود: حدود ۳۰ جلسه در این شورا درباره مسائل مختلفی از جمله سوریه، یمن، خاورمیانه، سودان جنوبی، مالی و منطقه غرب صحرای آفریقا و جمهوری آفریقای مرکزی برگزار خواهد شد.

ریاست شورای امنیت سازمان ملل، بر اساس حروف الفبای انگلیسی نام ۱۵ کشور عضو این شورا به صورت ماهانه انتخاب می شود.

شورای امنیت سازمان ملل دارای پنج عضو دائم و ۱۰ عضو غیر دائم است که به مدت دو سال به عضویت این شورا انتخاب می شوند.

هر یک از پانزده عضو شورای امنیت دارای یک حق رأی هستند، اما تنها پنج عضو دایم آن که جز قدرت های بزرگ جهانی هستند از حق انحصاری وتو برخوردارند.

پنج عضو عبارتند از آمریکا، روسیه، چین، انگلیس و فرانسه که با داشتن حق وتو می توانند آرای چهارده عضو دیگر را نقض کنند.