حمید طالعی در گفتگو با خبرنگار با بیان اینکه تاثیرگذاری بر اقشار تاثیرگذار از مهمترن اولویت‌های این دوره های آموزشی بوده است، اظهار داشت: گروه‌های هدف مرتبط با اداره کل از جمله مبلغات و مبلغین، ائمه جماعات، مسئولان تشکل های دینی و مداحان، اساتید و معلمان دینی مقطع متوسطه، مربیان مراکز پیش دبستانی و مهد کودکها، روحانیون مستقر و طرح هجرت، بانوان فرهیخته، کارکنان دولت و اصناف در این دوره ها شرکت کرده اند.

طالعی تصریح کرد: ارتقای سطح دانش و بینش آحاد جامعه به ویژه اقشار تاثیرگذار در سایه ارائه آموزش های مورد نیاز و متناسب با شرایط و مقتضیات آنان امکان پذیر است.

وی بیان کرد: اداره کل تبلیغات اسلامی استان نیز در همین راستا و بر اساس وظایف و ماموریت های محوله، اقدام به برنامه ریزی و اجرای دوره های مختلف آموزشی برای آحاد افراد به ویژه گروه های هدف مرتبط با شبکه تبلیغی استان می کند.