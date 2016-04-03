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۱۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۰:۴۸

در طول سال گذشته انجام شد؛

شرکت ۴۵۰۰ نفر در دوره‌های آموزشی اداره تبلیغات اسلامی استان یزد

شرکت ۴۵۰۰ نفر در دوره‌های آموزشی اداره تبلیغات اسلامی استان یزد

یزدـ کارشناس آموزش‌های اقشار تاثیرگذار اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد گفت: سال گذشته چهار هزار و ۵۰۴ نفر از دوره‌های آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی در مناطق مختلف استان یزد بهره مند شدند.

حمید طالعی در گفتگو با خبرنگار با بیان اینکه تاثیرگذاری بر اقشار تاثیرگذار از مهمترن اولویت‌های این دوره های آموزشی بوده است، اظهار داشت: گروه‌های هدف مرتبط با اداره کل از جمله مبلغات و مبلغین، ائمه جماعات، مسئولان تشکل های دینی و مداحان، اساتید و معلمان دینی مقطع متوسطه، مربیان مراکز پیش دبستانی و مهد کودکها، روحانیون مستقر و طرح هجرت، بانوان فرهیخته، کارکنان دولت و اصناف در این دوره ها شرکت کرده اند.

طالعی تصریح کرد: ارتقای سطح دانش و بینش آحاد جامعه به ویژه اقشار تاثیرگذار در سایه ارائه آموزش های مورد نیاز و متناسب با شرایط و مقتضیات آنان امکان پذیر است.

وی بیان کرد: اداره کل تبلیغات اسلامی استان نیز در همین راستا و بر اساس وظایف و ماموریت های محوله، اقدام به برنامه ریزی و اجرای دوره های مختلف آموزشی برای آحاد افراد به ویژه گروه های هدف مرتبط با شبکه تبلیغی استان می کند.

کد مطلب 3589176

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