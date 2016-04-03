پذیرش۷۶هزار نفر روز مسافر توسط ستاد اسکان فرهنگیان آذربایجان غربی

فریدون سیدمصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این تعداد شامل ۳۸ هزار و ۳۹۳ نفر و در قالب ۹ هزار و ۸۰ خانواده بود که در باشگاه‌های فرهنگیان، خانه‌های معلم و مدارس استان پذیرش و اسکان داده شدند، افزود: شهرستان‌های ماکو، مهاباد، ارومیه و خوی بیشترین میزان مسافران نوروزی را پذیرا بودند.

وی ادامه داد: امسال یک هزار و ۲۳۱ اتاق در قالب مدارس، باشگاه فرهنگیان و خانه معلم برای پذیرایی از میهمانان فرهنگی تجهیز و آماده شده بود.

سیدمصطفوی افزود: باشگاه‌های فرهنگیان استان آذربایجان غربی با ۲۸۶ تخت و اردوگاه‌های استان شامل ۱۲۰ تخت و خانه‌های معلم استان با ۲۸۴ تخت برای مسافران نوروزی ارائه خدمات می‌کردند.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی افزود: پذیرش مهمانان از ۲۸ اسفند ۹۴ آغاز و تا ۱۴ فروردین ۹۵ ادامه یافت.

مدیرکل آموزش و پرورش استان در خصوص اولویت کاری این اداره کل در سال ۹۵ افزود: اولویت کاری اداره کل اجرای راهکارهای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است.

سیدمصطفوی از اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در برنامه ششم توسعه خبر داد و گفت: بر اساس سیاست‌های کلی برنامه ششم که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، وزارت آموزش و پرورش برنامه ششم توسعه را بر اساس اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پروش تدوین کرده است.

وی یاد آور شد: برای اجرای سند تحول نقشه راهی طراحی شده که ۱۳۱ راهکار سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را به برنامه‌های اجرایی تبدیل می‌کند و باید این برنامه‌های اجرایی در طول برنامه ششم و هفتم توسعه تا سال ۱۴۰۴ عملیاتی شوند.

سید مصطفوی اضافه کرد: در برنامه ششم توسعه، اجرای بخشی از راهکارهای سند برای سال ۹۵، ۹۶ و سال ۹۷ انتخاب شدند و سعی‌مان بر این است که در طی یکی دو سال اول برنامه به تأمین زیرساخت‌های اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بپردازیم.

وی به بخشی از این زیرساخت‌ها اشاره کرد و افزود: استقرار نظام‌ سنجش صلاحیت حرفه‌ای معلمان، طراحی و تدوین و تصویب زیرنظام‌های سند تحول بنیادین، طراحی و استقرار نظام هدایت تحصیلی دانش‌آموزان و زیرساخت‌های فنی و فیزیکی مانند مجهز کردن مدارس به سیستم رایانه و اتصال آن به شبکه ملی آموزش ازجمله برنامه‌های پیش‌بینی شده اجرای سند تحول بنیادین است.