ساماندهی نیروهای غیررسمی در کمیته امداد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا عسگریان با اشاره به اینکه دستورالعمل ساماندهی نیروهای غیررسمی از سال ۹۱ تصویب و ابلاغ شده است، گفت: با توجه به ایرادات قانونی و جدی که از سوی برخی نهادهای نظارتی درخصوص نحوه فعالیت نیروهای غیررسمی مطرح شده بود، پس از سه سال کار کارشناسی و تهیه دستورالعمل ساماندهی نیروهای غیررسمی، نحوه انعقاد قرارداد با این نیروها با انجام تغییرات شکلی و ماهوی از ساعتی و حجمی به خرید خدمت تغییر پیدا کرد.

عسگریان افزود: هدف از اجرای این بخشنامه چابک سازی ساختار و افزایش راندمان کاری سرمایه انسانی این نهاد، قانون مداری بیشتر و رفع ایرادات قانونی، کاهش هزینه های ارائه خدمات و بهینه سازی مدیریت منابع برای سال ۹۵ است.

وی با اشاره به عدم تطابق وضعیت کاری تعدادی از این نیروها با ضوابط ابلاغ شده، اظهار کرد: کمیته امداد با توجه به وظایف تعریف شده برای آن، نسبت به خرید خدمت مورد نیاز از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام خواهد کرد.

معاون اداری و مالی کمیته امداد درباره نحوه جذب نیروهای مورد نیاز این سازمان اشاره و خاطرنشان کرد: در سال های گذشته برای انجام ماموریت در حوزه های فرهنگی و اشتغال برخی از همکاران به صورت خرید خدمت و پروژه ای جذب شده اند که بدیهی است دلیل حضور این افراد ارائه خدمت بوده و تعهدی برای کمیته امداد ایجاد نمی کند و این در حالی است که با توجه به ضرورت کاهش هزینه خدمات، لازم است نسبت به استفاده موثرتر از نیروهای رسمی و قراردادی شاغل اقدامات لازم انجام گیرد و از جذب نیروها خارج از ضوابط پرهیز شود.

عسگریان مشاغل غیررسمی در حوزه فرهنگی و اشتغال کمیته امداد را شامل این تغییرات عنوان کرد و یادآور شد: بر این اساس با بهره گیری از توانمندی و ظرفیت های موجود دیگر سازمان ها و نهادها می توان هزینه های ارائه خدمات را کاهش داد.

وی در ارتباط با وضعیت نیروهای قراردادی دارای پست سازمانی خاطرنشان کرد: اکنون حدود هزار و ۵۰۰ نیروی قراردادی دارای پست سازمانی با کمیته امداد همکاری می کنند که تغییر در نحوه انعقاد قرارداد شامل این افراد نیست و مانند گذشته به عنوان نیروی رسمی این سازمان به فعالیت مشغول خواهند بود و این نیروها نیز در سال گذشته برای نخستین بار از تسهیلات رفاهی از جمله اعطای وام و پاداش همانند نیروهای رسمی این نهاد بهره مند شده اند.

دستورالعمل ساماندهی نیروهای غیررسمی و مشاغل غیررسمی پس از چند سال مطالعه و بررسی در سال ۹۱ با مشارکت حوزه های مختلف این نهاد که نیازمند نیروهای غیررسمی بر اساس نوع خدمت، شرح خدمات، شرایط احراز، فرمول پرداخت و شاخص خرید خدمت بوده اند تصویب و نخستین بار در سال ۹۵ برای اجرا ابلاغ شده است.