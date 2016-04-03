نفرات برتر مسابقه عکاسی «حس زندگی دربافت تاریخی گرگان» تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، اختتامیه مسابقه عکاسی «حس زندگی در بافت تاریخی گرگان» که به همت انجمن حامیان بافت تاریخی گرگان و گروه گرگاندوستان برگزار شده بود، شامگاه شنبه با معرفی نفرات برتر خود در خانه تاریخی کبیر که دفتر احیاء و به سازی بافت تاریخی گرگان در آن مستقر است، به کار خود پایان داد.

حسین کتولی، مدیر دفتر احیاء و به سازی بافت تاریخی گرگان با بیان این که تاثیرگذاری فضای مجازی و گروه هایی همچون گرگاندوستان در فضای حقیقی و افراد جامعه افزایش یافته است، از برنامه ریزی های انجام شده برای معرفی بافت تاریخی گرگان تقدیر کرد و گفت: در ایام نوروز شاهد برگزاری تورهای گردشگری با هدف معرفی بیشتر جاذبه های شهر گرگان و همچنین استان گلستان به ساکنان این شهر و استان بودیم.

وی بافت تاریخی گرگان را شناسنامه این شهر دانست و افزود: هرچه این بافت بیش از گذشته به مردم آن معرفی شود و اهمیت آن بیشتر تاکید شود می توان راحتتر در حفظ و احیاء آن قدم برداشت.

کتولی خواستار حمایت های بیشتر مردمی برای معرفی ظرفیت های تاریخی و گردشگری استان شد و گفت: دامنه تاثیرگذاری فضای مجازی در دنیای امروز بسیار گسترده شده و می توان با کمترین هزینه نتیجه ای بسیار خوبی از ظرفیت این فضا گرفت، لذا گروه های مجازی می توانند با برنامه ریزی بیشتر و هدفمندتر در این زمینه قدم های بسیار خوبی بردارند.

در این برنامه، رضا عباسی، مدیر گروه گرگاندوستان که برنامه ریزی اولیه برای بازدید از بافت تاریخی گرگان را با همکاری انجمن حامیان بافت تاریخی انجام داده بود، هدف خود را معرفی بیشتر ظرفیت های گرگان، آشنایی مردم با بافت تاریخی و انعکاس و انتشار تصاویر مربوط به این بافت در فضای مجازی معرفی کرد و گفت: متاسفانه نه تنها مردم کشور بلکه ساکنان خود گرگان هم آشنایی کاملی با بافت تاریخی خود ندارند و تلاش ما این است که بتوانیم در این رابطه بیشتر برنامه ریزی کنیم.

وی ادامه داد: هر چقدر شهروندان گرگان با این جاذبه تاریخی شهر خود آشنا شوند بیشتر می توانند به معرفی آن بپردازند و قطعا در زمینه ورود گردشگر هم تاثیرگذار خواهند بود.

عباسی با بیان این که بعد از برگزاری تورگردشگری در این بافت، حاضران در تور، بسیاری از مهمان های خود را برای بازدید به این بافت آوردند، تصریح کرد: جذابیت های بافت تاریخی گرگان به قدری زیاد است که حتی خود شهروندان گرگان هم برخی ظرفیت های آن را باور ندارند.

وی در توضیح گروه گرگاندوستان هم گفت: گرگاندوستان، تنها یک واژه برای بیان حسی مشترک از سوی شهروندانی است که زیست بهتر خود، دیگران و نسل آینده را در محیط زندگی پیرامون می‌جویند. همان حسی که معمولا اغلب نوع بشر در هر جای کره خاکی نسبت به محیط زندگی خود دارد. بنابراین، هر منطقه، ناحیه، شهر و روستا می تواند دوستداران خود را داشته باشد و طبعا دارد.

وی ادامه داد: این حس، آن جا که عاقلانه از تعصبات موهوم و افراطی قومی و قبیله ای به دور می ماند، پیوندی در زندگی اجتماعی افراد می شود و زمانی که به مسؤولیت فردی نسبت به دیگران و همت جمعی برای سازندگی تبدیل می شود مصداق روایت «حب الوطن من الایمان» و قابل ستایش می شود.

عباسی درباره هدف این گروه هم گفت: تقویت حس مسؤولیت مشترک در همه شهروندانی که فارغ از هر خاستگاه اجتماعی و خانوادگی و قبیله ای، این شهر را دوست دارند و برای بهبود شرایط زیست خود و دیگران، مسؤولانه عمل می کنند.

وی با تاکید بر این که گرگاندوستان نه یک جریان سیاسی و حزب است و نه یک کار اقتصادی، گفت: هدف ما، توسعه متوازن و پایدار شهر گرگان و استان است که نیازمند تقویت اقتصاد مردم، افزایش آگاهی های فرهنگی، شعور و بصیرت اجتماعی و سیاسی است.

در این نشست محمدمهدی برهانی، سرپرست معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی گلستان و عبدالرضا چراغعلی عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان نیز به بیان نظرات خود پرداختند.

در این مسابقه عکاسی ۱۰ عکس از ۶ نفر و از میان ۲۸۴ عکس ارسال شده به این مسابقه انتخاب شد که نفرات برتر آن به شرح زیر است.

مهرنوش رضوانی با دو اثر، آرین سرابی با دو اثر و علی خیبلی با سه اثر به ترتیب رتبه های اول تا سوم را کسب کردند. کیان احمددوست، مهسا درخشان و سمرا دائمی هم به عنوان نفرات بعدی تقدیر شدند.

گفتنی است داوری این آثار که با هدف نمایش حس زندگی در بافت تاریخی گرگان بود را بهنام قلیچ خانی، استاد گرگانی ساکن کانادا بر عهده داشت. ۱۰ اثر برتر این مسابقه نیز در خانه تاریخی کبیر به نمایش گذاشته شد.