به گزارش خبرگزاری مهر، فریده علوی، با اشاره به برگزاری بیش از ۲۵ جلسه کارگروه اصلی و بیش از ۱۵۰۰ ساعت کار در کمیته‌های فرعی، در خصوص مصوبات کارگروه زبان های خارجی گفت: ما تاکنون ۱۰ برنامه درسی را به تصویب شورای تحول رسانده‌ایم که از این میان برخی ابلاغ شده و بعضی هم در مسیر ابلاغ قرار دارد.

وی اظهار کرد: برنامه‌های درسی کارشناسی ارشد زبان‌شناسی ناشنوایان (دانشگاه الزهرا)، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات چینی (دانشگاه تهران)، کارشناسی ارشد مترجمی زبان اسپانیایی، کارشناسی ارشد و دکتری آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان و کارشناسی ارشد زبان‌شناسی برنامه‌هایی است که هم به تصویب شورای تحول رسیده و هم ابلاغ شده است.

رئیس کارگروه زبان‌ها و ادبیات خارجی شورای تحول و ارتقای علوم انسانی همچنین از برنامه‌های درسی کارشناسی زبان و ادبیات آلمانی، کارشناسی زبان كره‌ای (دانشگاه تهران)، کارشناسی زبان ژاپنی (دانشگاه تهران) و دکتری ادبیات انگلیسی به عنوان برنامه‌هایی نام برد که به تصویب شورای تحول رسیده اما همچنان در مسیر ابلاغ قرار دارد.

موضوعات و مصوبات جلسات سال ۹۴

وی همچنین از بررسی معیارهای تدوین یا بازنگری سرفصل‌های كارگروه زبان‌ها و ادبیات خارجی، بررسی برنامه و بازنگری سرفصل‌های رشته مترجمی و آموزش زبان انگلیسی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، بررسی و بازنگری برنامه کارشناسی ارشد رشته مترجمی و ادبیات زبان روسی و مقایسه آن با برنامه دانشگاه‌های روسیه، بررسی برنامه کارشناسی ارشد ادبیات اسپانیایی و امکان‌سنجی رشته‌ای یا گرایشی شدن رشته‌های زبان (غیر انگلیسی) در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان موضوع برخی از جلسات سال ۹۴ کارگروه متبوع خود یاد کرد.

رئیس کارگروه زبان‌ها و ادبیات خارجی شورای تحول و ارتقای علوم انسانی همچنین با اشاره به برخی از مصوبات این جلسات عنوان کرد: در جلسات امسال با تألیف گزیده قرآن به زبان اسپانیایی، با اختیاری بودن دو واحد زبان آذری برای رشته‌های مربوط به زبان‌های خارجی و فارسی و زبان‌شناسی، بازنگری سرفصل‌های رشته آموزش زبان از طریق فناوری و مواردی از امضای قرارداد با سازمان سمت به منظور تألیف کتاب موافقت شد.

وی افزود: اعمال تغییرات در ۱۲ سرفصل کارشناسی ارشد رشته زبان روسی و افزودن درس کارورزی و تدوین چهار بسته دروس اختیاری ناظر به مباحث تخصصی و تنظیم دو بسته ناظر به تربیت مترجم و ناظر به ترجمه‌شناسی در این رشته، ایجاد تغییراتی در دروس جبرانی، اصلی و اختیاری کارشناسی ارشد زبان‌شناسی، اعمال تغییرات در چهار سرفصل ارشد ادبیات اسپانیایی، تصویب دروس رشته‌های زبان انگلیسی در مقطع ارشد، درخواست برای تغییر شیوه‌نامه ابلاغی تدوین برنامه درسی وزرات علوم برای افزوده شدن دروس پایه به جدول دروس این مقطع از دیگر مصوبات جلسات سال ۹۴ کارگروه زبان‌ها و ادبیات خارجی شورای تحول بوده است.