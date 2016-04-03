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۱۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۱:۱۷

از ۱۴ فروردین ماه؛

ثبت نام در سی و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم آغاز شد

ثبت نام در سی و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم آغاز شد

مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه ، از آغاز ثبت نام در سی و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم از روز ۱۴ فروردین ماه امسال خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام مرکز امور قرآنی این سازمان ،  ثبت نام علاقه مندان برای شرکت در سی و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم از روز ۱۴ فروردین ماه آغاز و علاقه مندان باید به سایت رسمی مسابقات قرآن جمهوری اسلامی ایران به نشانی  www.quraniran.ir  مراجعه کنند.

براساس این گزارش، متولدین قبل از ۱/۱/۱۳۷۷ می توانند در این مسابقات شرکت کنند و هر قرآن پژوه فقط می تواند در یک رشته بخش شفاهی و یک رشته بخش مفاهیم (حداکثر دو رشته) شرکت نماید.

این گزارش می افزاید : ثبت نام در سی و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن تا ۱۱ اردیبهشت ماه ادامه دارد.

مرحله کشوری سی و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم از ۲۵ مهرماه تا ۷ آبان ماه در استان گیلان برگزار خواهد شد.

دستورالعمل شرکت در سی و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم را می توانید از لینک زیر دریافت کنید.

 http://www.s-iqc.ir/post.aspx?id=۵۹۸

کد مطلب 3589186
خداداد خادم

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