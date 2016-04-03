ثبت نام در سی و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام مرکز امور قرآنی این سازمان ، ثبت نام علاقه مندان برای شرکت در سی و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم از روز ۱۴ فروردین ماه آغاز و علاقه مندان باید به سایت رسمی مسابقات قرآن جمهوری اسلامی ایران به نشانی www.quraniran.ir مراجعه کنند.

براساس این گزارش، متولدین قبل از ۱/۱/۱۳۷۷ می توانند در این مسابقات شرکت کنند و هر قرآن پژوه فقط می تواند در یک رشته بخش شفاهی و یک رشته بخش مفاهیم (حداکثر دو رشته) شرکت نماید.

این گزارش می افزاید : ثبت نام در سی و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن تا ۱۱ اردیبهشت ماه ادامه دارد.

مرحله کشوری سی و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم از ۲۵ مهرماه تا ۷ آبان ماه در استان گیلان برگزار خواهد شد.

دستورالعمل شرکت در سی و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم را می توانید از لینک زیر دریافت کنید.

http://www.s-iqc.ir/post.aspx?id=۵۹۸