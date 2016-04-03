آخرین روز تعطیلات نوروزی در یزد بدون تلفات جانی سپری شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، احمد دهقان اظهار داشت: خوشبختانه در این روز، تلفات جانی در جاده های استان نداشته ایم و سیزدهم فروردین، روز طبیعت در آرامش سپری شد.

وی خاطرنشان کرد: همزمان با شروع تعطیلات نوروزی تا روز سیزدهم فروردین، هزار و ۱۳ ماموریت ترافیکی در کل استان انجام شده که از این میزان، ۲۶۶ مورد مربوط به حوادث ترافیکی شهری و ۲۴۵ مورد مربوط به حوادث جاده ای بوده و متاسفانه هفت نفر در این حوادث جان باخته اند.

دهقان عنوان کرد: آمار حوادث غیر ترافکی استان در ایام نوروز، دو هزار و ۸۰ مورد گزارش شده که از این تعداد هزار و ۸۰ نفر در بیمارستانهای استان بستری و بقیه به صورت سرپایی درمان شدند.