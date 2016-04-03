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۱۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۰:۵۷

با وجود ثبت ۱۷۵ ماموريت ترافيكی؛

آخرین روز تعطیلات نوروزی در یزد بدون تلفات جانی سپری شد

آخرین روز تعطیلات نوروزی در یزد بدون تلفات جانی سپری شد

یزدـ رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان یزد از ثبت ۱۷۵ ماموریت ترافیکی در روز سیزدهم فروردین در کل استان یزد خبر داد و گفت: آخرین روز تعطیلات نوروزی بدون تلفات جانی سپری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، احمد دهقان اظهار داشت: خوشبختانه در این روز، تلفات جانی در جاده های استان نداشته ایم و سیزدهم فروردین، روز طبیعت در آرامش سپری شد.

وی خاطرنشان کرد: همزمان با شروع تعطیلات نوروزی تا روز سیزدهم فروردین، هزار و ۱۳ ماموریت ترافیکی در کل استان انجام شده که از این میزان، ۲۶۶ مورد مربوط به حوادث ترافیکی شهری و ۲۴۵ مورد مربوط به حوادث جاده ای بوده و متاسفانه هفت نفر در این حوادث جان باخته اند.

دهقان عنوان کرد: آمار حوادث غیر ترافکی استان در ایام نوروز، دو هزار و ۸۰ مورد گزارش شده که از این تعداد هزار و ۸۰ نفر در بیمارستانهای استان بستری و بقیه به صورت سرپایی درمان شدند.

کد مطلب 3589190

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