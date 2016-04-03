نمایش«شب آوازهایش را می خواند» اجرا شد/تلفیقی از تئاتر و پرفورمنس

به گزارش خبرنگار مهر، از شنبه شب که نمایش «شب آوازهایش را می خواند» روی صحنه تالار حافظ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس رفت تا برنامه های «اردیبهشت تئاتر» انتظار می رود دست کم اجراهای پر تماشاگری در سال جدید در شیراز اصورت گیرد.

بدین خاطر است که در نخستین گام از اجرای تئاترهای پرمخاطب، تئاتر دوستان شیرازی به استقبال نمایشی نوشته یون فوسه، نمایشنامه‌نویس و شاعر نروژی رفته که دستمایه اثری از رضا گوران قرار دارد.

در تئاتر «شب آوازهایش را می خواند» باران کوثری، نوید محمدزاده، سعید چنگیزیان و نیلوفر زوارق گروهی را تشکیل داده اند که بازی های این تئاتر برعهده دارند.

این نمایش که از ۲۴ آذر تا ۲۹ دیماه گذشته در سالن استاد سمندریان تهران با استقبال گسترده ای روبه رو شد داستانی روایت می شود که بیش از کلام وابسته به سکوت است و در مدت زمان هر نوبت اجرا تلفیقی از تئاتر و پرفورمنس را عرضه می دارد.

«شب آوازهایش را می خواند» با طراحی صحنه منحصربه فرد اما در عین حال ساده ای که دارد و بهره مندی از موسیقی گوش نواز آرش گوران و بازی های متکی بر فرم، قصه خیانتی را بیان می کند که از سوی زن رقم خورده و مردی با اندیشه های روشنفکرمابانه را دستخوش تلاطم روحی کرده است.

نوید محمدزاده در این نمایش دارای نقشی متفاوت از آثار سینمایی خود در مواجهه با بحرانی شخصی دچار مالیخولیای ذهنی است و باران کوثری در هماوردی با این بحران زمینه های ترک او را با استفاده از این موقعیت دنبال می کند.

در عمق صحنه این نمایش سه ردیف جارختی طراحی شده که از آنها لباسهایی با پوشش یک رنگ و یک دست آویزند که گاهی سعید چنگیزیان در نقش فاسق زن داستان آنها را به تن او می کند.

گرچه فرم لباس در این نمایشنامه در عمق صحنه و به طور پراکنده در پیش زمینه نقش محوری در این تئاتر دارد، اما آنچه بیش از همه تماشاگر را با تعلیق روبه رو می سازد سرنوشتی است که مرد نویسنده در پس ماجرای خیانت زن می کاود و جستجویی نافرجام می یابد.

رنگ آبی کف صحنه در تضادی که از رنگهای گرم پوشاک می گیرد از بازی های فرمی و بدنی بازیگران خشکی و مجسمه واری را ارایه می دارد که سردی روابط را حکایت دارد.

مرد نویسنده در نمایشنامه فوسه گاهی در توهم سامورائی سیر و سلوک می کند و دقایقی مانند پدر خانواده فرزند را در آغوش گرفته و ایفای نقش پدری را بر دوش می کشد.

رضا گوران در استفاده از پوچی و بیهودگی مورد نظر نویسنده ای چون فوسه در این نمایشنامه با به خدمت گرفتن بازی های تک بعدی شخصیت هایی مبهم بر این بی سرانجامی تکیه کرده و کندی و کنش را در سرگردانی میان لباس و آبی صحنه را نشانه گذاری برای تک ساحتی بودن آدمهای قصه قرار داده است.

فضای سرشار از سکوت «شب آوازهایش را می خواند» در حدی است که تماشاگر را دعوت به سکوت می کند.

یون فوسه به عنوان بزرگ‌ ترین نمایشنامه‌ نویس معاصر نروژی و یکی از مهم‌ترین نمایشنامه‌ نویسان زنده دنیا شناخته شده است. او زبان تئاتری را در اواخر قرن بیستم متحول کرد و نگاهی نو به آن بخشید.

نمایش «شب آوازهایش را می‌خواند» به کارگردانی رضا گوران در طول ۴۰ اجرا میزبان بیش از ۹هزار مخاطب داشت.

این نمایش که تا ۱۷ فروردین در تالار حافظ اداره کل فرهنگ و ارشاد فارس روی صحنه قرار دارد با توجه به میزان استقبال مردم شیراز برای روز دوشنبه ۱۶ فروردین ساعت ۱۸ تمدید شد.