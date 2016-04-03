دو میلیون و ۷۸۶ هزار مسافر به سیستان و بلوچستان سفر کردند

مجتبی میرحسینی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حجم ورود مسافران نوروزی طی بازه زمانی ۲۵ اسفندماه سال ۹۴ الی ۱۳ فروردین ۱۳۹۵ به این استان بر اساس آمارها با رشد ۲۱ درصدی نسبت به سال قبل روبرو بود.

وی افزود: امسال دو میلیون ۷۸۶ هزار مسافر وارد استان سیستان وبلوچستان شده اند که بازدید از مکان های تاریخی سهم بسزایی را در برنامه های نوروزی به خود اختصاص داده است.

معان گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان بیان کرد: ۴۰ درصد بازدید مسافران نوروزی به اماکن تاریخی و کهن این استان از جمله شهر سوخته سیستان اختصاص داشته است.

میرحسینی بیان کرد: بندر چابهار و منطقه سیستان از جمله کوه خواجه و شهر سوخته امسال بیشترین تعداد مسافران نوروزی را به خود اختصاص داده اند.