كیوان ساكت و وحید تاج مهمان دهمین شب آواز ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین شب آواز ایرانی سال ۹۵ كه روز شنبه ۲۱ فروردین‌ماه با حضور اساتید و علاقه‌مندان آواز و موسیقی در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار می‌شود، وحید تاج با ساز كیوان ساكت، نوازنده برجسته تار و سه تار به اجرای برنامه می‌پردازد.

ویژه برنامه «شب آواز ایرانی» كه با هدف تجلیل از پیشكسوتان، كشف و معرفی چهره‌های جدید عرصه آواز شكل گرفته است، شنبه‌های آخر هر ماه برگزار می شود كه در ماه فروردین به مناسبت مصادف شدن با هفته هنر انقلاب، روز شنبه ۲۱ فروردین برگزار خواهد شد.

دهمین شب آواز ایرانی به همت مركز موسیقی و مركز محافل و جشنواره‌های حوزه هنری شنبه ۲۱ فرودین ماه ساعت ۱۸ در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار می‌شود.