  1. استانها
  2. سمنان
۱۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۱:۲۲

رئیس حوزه های علمیه برادران استان سمنان تاکید کرد:

ضرورت توجه به آموزش های اسلامی در مهدهای کودک استان سمنان

ضرورت توجه به آموزش های اسلامی در مهدهای کودک استان سمنان

سمنان - رئیس حوزه های علمیه برادران استان سمنان ارائه مباحث دینی توجه ویژه به آموزش های اسلامی در مهدهای کودک را مهم دانست و گفت: آموزش آموزه های دینی به کودکان در اولویت باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی مهدی نژاد صبح یکشنبه در دیدار با مدیرکل بهزیستی استان سمنان در محل این اداره کل به مشاوره های دینی و توجه ویژه به کودکان در آموزش آموزه های دینی تأکید کرد.

وی، ارائه مباحث دینی در مشاوره به خانواده ها و توجه ویژه به آموزش های اسلامی در مهدهای کودک را مهم تلقی کرد و افزود: مبلغین دینی در حوزه های علمیه سراسر استان آماده همکاری و ارائه مشاوره های دینی به مردم هستند.

رئیس حوزه های علمیه برادران استان سمنان همکاری فی مابین این دو نهاد در زمینه ارائه مشاوره های دینی و تخصصی با استفاده از پتانسیل های موجود در این دو حوزه را خواستار شد.

مدیرکل بهزیستی استان سمنان نیز در این نشست، جایگاه روحانیان در ارائه مشاوره و ارشاد جامعه مهم بر شمرد و گفت: سیاست مهم بهزیستی پیشگیری است که در این راه مراکز مشاوره با رویکرد اسلامی می توانند اقدامات مناسبی را انجام دهند.

علیرضا ایزدپور همچنین خواستار عملیاتی کردن فعالیت ها و اقدامات در راستای شعار اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل شد و تصریح کرد: روحانیان در این زمینه نقش هدایتگری جامعه را بر عهده دارند.

کد مطلب 3589226

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها