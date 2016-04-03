پیشنهاد ایجاد دبیرخانه اقتصاد مقاومتی در سازمان تبلیغات اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسینعلی اکبری‌نیا پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در مورد سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» اظهار داشت: نامگذاری هر سال بیانگر دغدغه جدی از شرایط موجود سال است و این سال‌ها با هوشمندی و از روی حکمت، نامگذاری می‌شود اما متأسفانه گاهی این نامگذاری‌ها از حد شعار فراتر نمی‌رود و تأمین کننده نظر مقام معظم رهبری نیست.

وی ادامه داد: اینکه مقام معظم رهبری، امسال بعد از مسئله اقتصاد مقاومتی، واژه اقدام و عمل را بکار بردند حاکی از عنایت ایشان بر تحقق شعار سال است.

مشاور مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم، فرهنگ‌سازی در راستای تحقق شعار سال را رسالت ویژه سازمان تبلیغات اسلامی برشمرد و افزود: تجربه این مهم در سال ۹۳ با دستور حجت‌الاسلام والمسلمین خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی مبنی بر ایجاد دبیرخانه مدیریت جهادی برای بارش فکری مجموعه و استخراج موضوعات و طرح‌های فرهنگی فراتر از طرح‌های ابلاغی مرکز و اجرای آنها از سوی ادارات کل استان‌ها به اوج رسید و برگ زرینی به دفتر قطور و وزین خدمات سازمان تبلیغات اسلامی افزوده شد و به عنوان یک رخداد قابل ملاحظه ثبت و ضبط شد.

وی گفت: در شرایط پساتحریم که بارقه امید به رونق اقتصادی در کشور می‌رود، امید است که کشورهای مورد نظر به تعهدات خود در قالب برجام عمل کنند و از سوی دیگر مسئولان و مردم به عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی که نسخه شفابخش اقتصاد بیمار کشور است توجه داشته باشند.

حجت‌الاسلام اکبری‌نیا با بیان اینکه می‌توان به آنچه مورد نظر مقام معظم رهبری است رسید و شاهد رشد کشور در تمامی شاخص‌‌ها از جمله شاخص اقتصادی بود، تأکید کرد: چنانچه رئیس سازمان تبلیغات اسلامی صلاح مجموعه را به ایجاد دبیرخانه اقتصاد مقاومتی بدانند، آمادگی لازم برای پایش موضوعات، ارائه طرح‌های موثر و عملیاتی با مشارکت ادارات کل استان‌ها وجود دارد.