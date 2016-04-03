سه قاچاقچی مواد مخدر در شرق استان تهران به دام افتادند

سرهنگ عبدالرضا ناظری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به تلاش نیروی انتظامی شرق استان تهران در برخورد با فعالان حوزه مواد مخدر اظهار داشت: امروز دشمن سرمایه گذاری وسیعی را در حوزه مواد مخدر انجام داده است.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران افزود: پلیس از تمامی ابزارها و امکانات خود برای مبارزه با فعالان حوزه مواد مخدر استفاده می کند و در این راستا باید تلاش شبانه روزی مأموران نیروی انتظامی را مورد توجه قرار داد.

وی با اشاره به دستگیری سه قاچاقچی مواد مخدر در شرق استان تهران گفت: پلیس شرق استان تهران با انجام کارهای اطلاعاتی، توانست سه قاچاقچی که در تهیه و توزیع مواد مخدر صنعتی فعالیت می کردند را شناسایی و طی عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کند.

سرهنگ ناظری تأکید کرد: در جریان دستگیری این افراد، ۹ کیلوگرم شیشه و یک کیلوگرم تریاک کشف و دستگیرشدگان پس از طی مراحل قانونی، تحویل مراجع قضایی شدند.