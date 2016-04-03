تشریح خدمات بهزیستی به اوتیسمی ها در سال ۹۵

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا نوع‌پرست همزمان با ۲ آوریل که طبق قطعنامه سال ۲۰۰۵ مجمع عمومی سازمان ملل، به عنوان روز جهانی آگاه‌سازی اوتیسم با شعار فراگیری و تنوع عملکرد سیستم عصبی نامگذاری شده است، آموزش فراگیر، توانبخشی حرفه‌ای، تدوین طرح مراقبین در منزل و مراقبت‌های کوتاه‌مدت را از اقدامات سال ۹۵ برشمرد و گفت: در بررسی‌های صورت گرفته در ۵ استان همدان، قم، خراسان رضوی، کرمان و خوزستان به صورت تخمینی نزدیک بر یک درصد از جمعیت کشور دچار اختلال اوتیسم هستند.

مدیرکل دفتر امور توانبخشی روزانه و توانپزشکی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه در سال ۹۲ طرح غربالگری کودکان ۲ تا ۵ سال به صورت پایلوت آغاز شد، ادامه داد: در این طرح ۲۵ هزار نفر شرکت کردند که از این تعداد ۱۱۰ کودک دارای اختلال اوتیسم تشخیص داده شدند.

وی با بیان اینکه امسال آموزش خانواده‌محور به صورت رسمی با مجموعه‌های آموزشی و وسائل کمک آموزشی اجرایی می‌شود، تصریح کرد: نصب برنرهای اطلاع‌رسانی در پارک‌ها و محیط‌های عمومی، راه‌اندازی کاروان‌های اطلاع‌رسانی، استقرار چادرهای آگاه‌سازی مرد، برگزاری نمایشگاه‌های هنری و تجسمی، بازدید از مراکز موفق آموزشی و توانبخشی اختلال طیف اوتیسم و ... از اقدامات یکپارچه بهزیستی همزمان با روز جهانی آگاه‌سازی اوتیسم در کل کشور محسوب می‌شود.

نوع‌پرست در ادامه به برگزاری اولین نشست هم‌اندیشی درخصوص اختلال طیف اوتیسم در اواخر سال گذشته اشاره کرد و گفت: بهزیستی در تربیت تسهیل‌گر در حوزه اوتیسم پیشگام WHO بوده است، چنانکه تدوین بسته آموزشی روزنه ویژه مبتلایان به اوتیسم به اتمام رسیده است.

مدیرکل دفتر امور توانبخشی روزانه و توانپزشکی سازمان بهزیستی کشور در پایان یادآور شد: در حال حاضر بهزیستی دارای ۵۴ مرکز در ۳۰ استان کشور است و حدود ۲ هزار کودک تحت پوشش این مراکز هستند که مطابق پروتکل آموزشی توانبخشی بسته خدمتی مداخلات مرکزمحور دربرگیرنده تکنیک‌های تعامل همه‌جانبه TEEACH و ABA به کودکان ارائه می‌شود که سازمان بهزیستی کشور برای هر کودک اوتیسم مبلغ ۳۶۰ هزار تومان یارانه در نظر گرفته است که با نام کودک به حساب مرکز واریز می‌شود و خانواده حداکثر ۱۵۰ هزار تومان را باید خود به مرکز پرداخت کند.